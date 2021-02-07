皇馬前鋒太廢　靠中堅華拉尼入2球反勝

周六(6日)深夜西甲，皇馬又陷入苦戰，鋒線球員腳頭無靈，全靠中堅華拉尼發威，罕見個人梅開二度，作客以2比1反勝侯爾斯卡。不過，「銀河艦隊」亦付出沉重代價，後衞奧迪奧蘇拿受傷，中場卻奧斯累積足球黃牌，需要坐波監，兩人將缺陣周三(10日)西甲主場對基達菲。

排包尾嘅侯爾斯卡今場開波4分鐘已經有3次射門，完全唔將皇馬放在眼內，下半場初段更有1次攻門中楣彈出。侯爾斯卡嘅努力始終有回報，由查維加蘭射入世界波，打開紀錄。侯爾斯卡原本仲有機會再入1球，但前鋒拉菲爾美亞射門可惜中楣唔入。

皇馬大難不死，果然有後福，賓施馬主射罰球中楣，華拉尼把握門前混戰，頂入扳平，係呢位法國國腳近13個月首個聯賽入球。

踢到84分鐘，皇馬又利用罰球戰術，製造威脅，今次華拉尼近門射入，協助球隊反勝2比1。

不過，皇馬右閘奧迪奧蘇拿踢到62分鐘就傷出，令原本已經傷兵滿營嘅「銀河艦隊」雪上加霜。中場卻奧斯因為累積5張黃牌，需要停賽1場。皇馬教練施丹今場只有14位一隊常規球員可用，下場冇埋奧迪奧蘇拿同卻奧斯，施丹肯定好頭痛。