C朗0.52秒「閃電腳」入波　祖記擊敗羅馬

周日(7日)凌晨意甲，祖雲達斯憑巨星C朗入波，加上對手擺烏龍，主場以2比0擊敗勁敵羅馬。剛於2月5日度過36歲生日嘅C朗，身體機能超乎常人，佢今場所入1球，用右腳控波，左腳射門，兩腳觸球時間相差只有0.52秒，快到對手都反應唔切，就失波。

開賽13分鐘，祖雲達斯就打開紀錄，阿歷士辛度左路傳中，艾華路莫拉達再傳後畀C朗，呢位葡萄牙球王右腳一控，左腳一射，死角入網。意大利傳媒統計發現，C朗兩腳觸球時間相差，只有0.52秒，動作快到嚇死人，完全唔似1位36歲球員。

事實上，C朗30歲之後踢咗326場比賽，射入300球及70次助攻，效率比30歲前更加高，愈老愈可愛。同埋C朗今季意甲已轟入16球，5大聯賽之中僅次於拜仁慕尼黑前鋒羅拔利雲度夫斯基。

C朗今場原本可以梅開二度，可惜勁射中楣唔入。踢到69分鐘，羅馬中堅羅渣伊賓尼斯擺烏龍，祖雲達斯贏2比0，各項賽事取得6連勝。

另外2支意甲前列球隊都失分，阿特蘭大主場被拖連奴逼和3比3，拿玻里作客1比2不敵熱拿亞，令今季意甲形成米蘭雙雄及祖雲達斯傳統三強鼎立局面。