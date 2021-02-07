貝迪斯撼巴塞入球騷保證

西甲貝迪斯主場對巴塞隆拿。貝迪斯聯賽5仗不敗，而且主場戰績向來硬淨，近5次主場3勝2和；巴塞近期亦重回正軌，近10場聯賽錄得8勝2和，兩強對碰必有火花，雙方近6次聯賽對賽全開5球或以上，熱捧2.5球入球大。（Now 632周一凌晨4時直播）

貝迪斯季初戰績低迷，幸近期重拾狀態，中場靈魂簡拿利斯連場交出入球，加上39歲老將祖亞昆起「定海神針」作用，聯賽接連搶分成功下，未計今日凌晨戰果，上番第7位。

巴塞今季喺新帥朗奴高文帶領下，捱過適應期後已漸入佳境，除西超盃決賽不敵畢爾包外，聯賽重拾勝軌，上輪擊敗畢爾包成功報番西超盃輸波之仇，上周中西盃8強對CF格蘭納達，再憑住基沙文及佐迪艾巴分別起孖，加時贏5比3晉級4強，士氣及狀態都唔曳。

近6次交手全開5球或以上

貝迪斯對巴塞呢個戲碼可謂大盤保證，雙方近6次交手全開5球或以上，當中3次開出「7+」，預料出現「入球騷」機會甚高，中位數2.5球入球大熱得有理。

直播表

周日3:10pm 澳職 中岸水手Vs西部聯

無綫85台

周日7:30pm 意甲 賓尼雲圖Vs森多利亞

Now 638、有線654、614台、myTV Gold 301

周日8:00pm 英超 熱刺Vs西布朗

Now 621

周日9:00pm 西甲 皇家蘇斯達Vs卡迪斯

Now 632

周日10:00pm 英超 狼隊Vs李斯特城

Now 621

周日10:00pm 意甲 烏甸尼斯Vs維羅納

Now 638、有線654、614台、myTV Gold 301

周日10:00pm 意甲 AC米蘭Vs克羅托內

Now 639、有線655、615台、myTV Gold 302

周日11:00pm 世冠盃 艾杜哈尼Vs蔚山現代

有線661、601台

周日11:15pm 西甲 畢爾包Vs華倫西亞

Now 632

周一0:30am 英超 利物浦Vs曼城

Now 611

周一1:00am 意甲 帕爾馬Vs博洛尼亞

Now 638、有線654、614台、myTV Gold 301

周一1:30am 西甲 奧沙辛拿Vs伊巴

Now 632

周一2:00am 世冠盃 彭美拉斯Vs堤格雷斯

香港開電視77台、有線601台

周一3:15am 英超 錫菲聯Vs車路士

Now 621

周一3:45am 意甲 拉素Vs卡利亞里

Now 638、有線654、614台、myTV Gold 301

周一4:00am 西甲 貝迪斯Vs巴塞隆拿

Now 632