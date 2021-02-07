【有片】南韓新星轟入世界波　射死多蒙特

周六(6日)深夜，德甲爆出冷門，弗賴堡主場以2比1擊敗多蒙特，弗賴堡嘅21歲南韓前鋒鄭優營遠射入網，表現非常精彩，難怪被捧為「新孫興民」，備受睇好將來可以加盟大球會。

雙方今場一開波就鬥攻，多蒙特守將安利簡恩遠射中楣，弗賴堡亦有中場賀夫拿門前失機。雖然多蒙特攻勢比較多，但先開紀錄一方係弗賴堡，當時下半場開賽4分鐘，鄭優營離門約25碼，用左腳勁射破網，取得今季個人第3個入球。

鄭優營出身於拜仁慕尼黑青年軍，2019年6月轉投弗賴堡，簽約4年，但拜仁有回購權，如果佢繼續有出色表現，話唔定將來可以重返拜仁。

鄭優營入完波，僅過3分鐘，隊友莊拿芬舒密特突然喺右路窄角度起腳，竟然直飛入網，多蒙特門將馬雲希斯明顯判斷錯誤。

其後多蒙特2位新星合作，艾寧夏蘭特傳畀16歲神童尤素法莫高高射入，追番1球。「蜜蜂兵團」繼續傾力反擊，但都未能扳平，最終輸1比2，近4場德甲輸3場，已經落後榜首拜仁慕尼黑16分。