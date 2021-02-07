利物浦火併曼城　打場翻身波

英超將於周一(8日)凌晨爆發「紅藍大戰」，衞冕嘅利物浦主場火併1哥曼城。上季盟主利物浦頻頻失分，依家落後曼城7分兼打多1場，今仗「爭冠6分波」不容再失，一定藉地利搶攻；不過曼城弗到冇朋友，聯賽9連勝氣勢如虹，今場挑戰英超最長連勝紀錄之餘，為進一步鞏固榜首優勢，作客亦唔會縮，勢必大駁火，2.5球嘅入球大有買趁早。（Now 621及611周一凌晨零時30分直播）

原本位居榜首嘅利物浦，早前經歷5場聯賽不勝，當中更有4場食白果，接連失分被「曼市雙雄」從後趕上，雖然主帥高普及時變陣，上周末作客韋斯咸一役，畀缺態嘅羅拔圖法明奴同沙迪奧文尼抖抖，改用奧歷治夥拍穆罕默德沙拿，梳頓沙基利則移後做串連，最終藉沙拿省兩粒贏3比1，然而上輪主場鬥護級球隊白禮頓，卻爆大冷輸0比1，高普執教「紅軍」以來首次遭逢英超主場兩連敗。為保住爭標希望，今場迎戰曼城，相信「紅軍」唔敢怠慢，況且兩位主將法賓奴泰華利斯及文尼已復操，陣容復整誓要打場翻身波，激起鬥志期望喺聯賽後來居上。

「藍月亮」變身英超長勝軍？

曼城上輪藉加比爾捷西斯及史達寧各入1粒，輕鬆以2比0擊敗般尼，聯賽連贏9場弗到爆；「耶穌仔」加比爾捷西斯近4場入3球腳風轉順，史達寧近3仗亦有兩球進帳，連同近排頻有士哥嘅中場根度簡，就算阿古路繼續倦勤亦冇有怕。

查實「藍月亮」由上年12月中英超作客擊敗修咸頓之後，已保持各項賽事13連勝，追平阿仙奴2002年8月創下嘅英超球隊最長連勝紀錄，若果今場贏波，就可以刷新紀錄。而曼城自2002-03年度球季之後，再未作客贏過利物浦，難得「紅軍」跌Watt，「藍月亮」梗係想趁機破宿命，順便擴大領先優勢，加上雙方近8次喺晏菲路交手，有6次總入球開3球或以上，兩軍為爭冠戰意唔使懷疑，鬥攻格局捧大盤。