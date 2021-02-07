美洲雙雄爭入世冠盃決賽唔會急攻

卡塔爾舉行嘅世冠盃將於周一(8日)凌晨率先上演首場4強戰，自由盃冠軍彭美拉斯火併墨超勁旅堤格雷斯。堤格雷斯上場反勝蔚山現代狀態唔錯，彭美拉斯踢法以靜制動，預計初段唔會急於搶攻，首選半場和。（香港開電視77台、有線661及601台周一凌晨2時直播）

中冠盃盟主堤格雷斯上圈對蔚山現代雖然先失守，不過憑法國老將基格納梅開二度，包括射入一球12碼，以2比1反勝對手躋身4強，狀態靠得住，同時亦見到35歲嘅基格納寶刀未老。彭美拉斯早前喺自由盃決賽踢到補時險勝山度士1比0捧盃，上周中聯賽派出大量副選下，主場1比1打和保地花高，近況同樣唔曳。佢哋踢法向來穩中求勝，對上3場比賽全開2球或以下，當中兩次開出半場和，今場唔想失先機，定必先做好防守，推介半場和。

艾杜哈尼遇蔚山做大戲

至於頭場第5名之爭，亞冠盃盟主蔚山現代鬥東道主艾杜哈尼。蔚山現代今季改由名宿洪明甫領軍，上場不敵堤格雷斯但發揮唔錯；艾杜哈尼本身有摩洛哥國腳貝拿迪亞坐陣後防，早前更由日職柏雷素爾羅致肯尼亞射手奧隆加，佢哋上場輸畀艾阿里亦絕非捱打，有球迷支持肯定更搏命，捧2.5球大盤。（有線661及601台周日晚11時直播）