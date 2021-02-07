哈利卡尼歸位！熱刺雙蛋贈西布朗

英超周日(7日)早場，熱刺主場憑傷愈復出嘅哈利卡尼開紀錄，以及孫興民錦上添花，以2比0擊敗西布朗，聯賽3連敗後重拾勝軌，哈神更以208球拍住名宿波比史密夫，並列熱刺史上2號士哥王，僅次於266球嘅占美基夫斯。西布朗再敗，近5仗1和4負，爭取護級要繼續努力。

熱刺今仗有隊長哈利卡尼養傷2場後復出，與老拍擋孫興民合作攻堅，盧卡斯莫拉亦正選上陣，後防上亦有變動，收起艾歷迪亞，改用達雲臣山齊士拍住艾達韋列特鎮守中路；西布朗攻擊主力馬圖斯佩雷拉暫列後備，正選僅派麥巴耶戴亞尼踢單箭頭，整條防線縮後，專心做好防守。

開賽頭20分鐘，熱刺不下4次入波機會，孫興民率先起腳作試探，其後哈利卡尼3次左路叩關，可惜仲未搵到射門感覺，3次機會都把握唔到，熱刺雖有攻勢，但各人發揮唔係咁順，需要畀啲耐性。

44分鐘，西布朗不但成功頂住熱刺來犯，仲幾乎偷到雞，麥巴耶戴亞尼頭槌勁頂，好在熱刺門將洛里斯冇恰眼瞓，在白線前作出撲救，令主隊抹一把汗。

西布朗後防始終都係百密一疏，53分鐘，賀積查治中路送直線入禁區，西布朗後防走甩哈利卡尼，畀佢禁區內接應無人看管下近射入網，熱刺領先1比0；59分鐘，熱刺整多粒，盧卡斯莫拉快速突襲，送交孫興民勁射成2比0，穩住勝局。

1分鐘後西布朗幾乎破蛋，辛迪加斯傳中，麥巴耶戴亞尼頭槌頂破洛里斯十指關，可惜越位在先食詐胡。

81分鐘西布朗再度送球進網，後備上陣嘅馬圖斯佩雷拉右路送球入禁區，麥巴耶戴亞尼再度攻破洛里斯大門，但同樣都係越位在先入球無效。最終熱刺保持2比0勝局完場，全取3分。