終於開打！澳網首日賽事就見到祖高域

澳洲網球公開賽飽受疫情衝擊，包機和酒店接連出現確診個案，導致500多名職球員需要接受檢疫，所幸全數「過關」，賽事毋須再度延期，將於周一（8日）隆重開鑼。塞爾維亞球王祖高域及日本球后大坂直美會在首日率先登場，前者力爭3連霸，後者則受傷患困擾，令奪標道路蒙上陰影。

網壇一哥祖高域籤運不俗，首圈迎戰世界排名66位的Jeremy Chardy，相信能夠輕鬆過關，最快要到4強方會碰到同屬上半區、去屆決賽勁敵泰姆。西班牙「蠻牛」拿度、俄羅斯的麥維迪夫和希臘的西西帕斯則於下半區角逐。拿度去年在法網奪得生涯第20座大滿貫冠軍，與老友費達拿並列歷史第1，後者因膝傷缺席今屆澳網，拿度很可能一舉超越這項紀錄。不過，34歲的他日前因背部肌肉繃緊退出熱身賽，能否以最佳狀態出賽存疑。

女單方面，坐擁3座大滿貫冠軍的大坂直美，與世界排名第2的施蒙娜及「細威」S威廉絲同區，首圈會鬥俄羅斯的Anastasia Pavlyuchenkova。大坂直美和S威廉絲日前雙雙因傷退出熱身賽，令奪標道路蒙上陰影。如果「細威」能夠披荊斬棘，奪得生涯第「24貫」，即可追平澳洲傳奇馬格列高特的「最多貫」紀錄。