艾利臣比加2度送禮　曼城大破利物浦　

英超周一(8日)凌晨焦點大戰，利物浦主場以1比4大敗於曼城腳下，門將艾利臣比加關鍵時刻突然失常連續2度送禮，是輸波最大罪人；曼城自2003年後首次在晏菲路取勝，贏波後聯賽10連勝、所有賽事14連勝走勢強勁，目前以5分領先次席曼聯並少踢1場，形勢大好。

利物浦今仗回復較原整陣容，門將艾利臣比加、串演中堅嘅法賓奴泰華利斯及前鋒沙迪奧文尼都克服傷病趕及復出；曼城則以菲爾科頓取代加比爾捷西斯打正前鋒，辛真高取代拿樸迪擔任左閘，其餘位置不變。

23分鐘，利物浦一次攻勢，阿歷山大阿諾特右路落底傳中，沙迪奧文尼門前頭槌攻門稍稍高出，29分鐘羅拔圖法明奴勁射，又被曼城門將艾達臣摩拉斯撲出。曼城36分鐘博得12碼，史達寧殺入禁區被法賓奴泰華利斯踢中後腳，球證判罰極刑，可是近仗表現出色嘅根度簡一射衝天，曼城錯失開紀錄機會，利物浦逃過一劫。

根度簡呢腳宴客，令人想起18至19球季利物浦主場對曼城，該仗馬列斯12碼宴客，結果踢成0比0，歷史會否重演？

40分鐘，穆罕默德沙拿禁區邊勁射，省中洛迪卡斯簡迪手部，不過VAR球證未有判決12碼，曼城又過一關。

下半場49分鐘，根度簡將功贖罪，菲爾科頓接應史達寧傳中近射被艾利臣比加撲出不遠，根度簡門前「執死雞」破網，為曼城射成1比0。利物浦攻勢，57分鐘居迪斯鍾斯左路施射，省中史東斯貼柱出界。

62分鐘，穆罕默德沙拿殺入禁區，魯賓戴亞斯從後又拉又扯，沙拿最終倒地博得12碼，並親自主射破網，為利物浦扳平1比1。曼城其後有史東斯破門，但越位在先入球無效。

74分鐘，利物浦後防犯大錯，艾利臣比加開龍門球直接送到曼城球員腳下，菲爾科頓右路引球落底線傳中，根度簡門前輕易射入，曼城領先2比1。2分鐘後艾利臣比加再發波瘟，開龍門球直接交畀貝拿度施華，後者送交門前嘅史達寧頂入成3比1。

83分鐘，菲爾科頓殺得性起，右路來犯近柱勁射破網，曼城埋單贏4比1，利物浦潰不成軍，聯賽繼續排第4，嚟緊仲要面對魔鬼賽程，形勢不妙。