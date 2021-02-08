車路士3連勝強勢復甦　迪姆華拿變助攻王

英超勁旅車路士換帥後繼續反彈，周一(8日)凌晨作客以2比1力克錫菲聯，連3場聯賽全勝殺上第5位，依家只係落後第4位嘅利物浦1分，大有機會挑戰前4席位。德國前鋒迪姆華拿今場仍然冇波入，但球隊兩個入波都係由佢炮製，變成車路士嘅助攻王！

車路士今場繼續以控球打法迎敵，全場控球率接近7成，不過面對錫菲聯嘅嚴密防線機會唔多，只線靠迪姆華拿嘅活躍表現帶動。43分鐘迪姆華拿左路走到靚位傳中，美臣蒙特後上輕鬆射入打開紀錄。車路士54分鐘出現嚴重失誤，魯迪格同門將伊度亞文迪發生誤會，將個波「傳」入自己龍門，送禮畀錫菲聯追成平手；不過4分鐘後迪姆華拿再發威，今次呢位德國前鋒截到對方回傳，推入禁區被蘭斯達爾撲跌，佐真奴費路主射12碼破網，協助車路士贏2比1完場。

迪姆華拿雖然已經3個月冇喺英超入波，不過自從杜曹上任後，表現有回勇之勢，今場助攻畀美臣蒙特入波，係佢今季英超第5次助攻，成為車路士首席助攻王；除此之外，迪姆華拿連續2場博到12碼，今季4次成功博得12碼亦係英超之冠，或者佢嘅「入球荒」係一大問題，但對車路士進攻嘅重要性係愈嚟愈高。