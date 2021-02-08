美斯後備入替創最快入波紀錄　巴塞險袋3分

巴塞周日深夜作客對貝迪斯，球王美斯再擔演重要角色，下半場後備入替136秒即破門，帶領巴塞以3比2險勝，袋走3分，西甲聯賽榜直迫馬體會。

今季兩戰貝迪斯，朗奴高文都冇將美斯放喺正選陣容，巴塞上半場踢得相當辛苦，更於38分鐘先失一球，保查艾利斯亞斯為貝迪斯領先，半場落後1粒嘅巴塞，57分鐘換入美斯，落場僅136秒，佢接應隊友妙傳右下角窄位射入，追成1比1平手，創下後備入替嘅最快入球紀錄，亦係美斯在西甲生涯中第27次以後備見功。其後貝迪斯嘅域陀雷斯個人「梅開二度」，先喺68分鐘「擺烏龍」令球隊落後，繼而在75分將功補過，為貝迪斯追番2比2，正當大家以為和局數場，法蘭斯高查卡奧於87分左腳勁射，轟入佢為巴塞嘅首個西甲入球，最終巴塞贏3比2再袋3分，於西甲排名榜以21戰43分排第二，落後少踢兩場嘅馬體會7分。

此外，巴塞賽後宣布烏拉圭嘅朗奴阿拿奧祖左足踝扭傷，周一再進行檢查確定傷情。