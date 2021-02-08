【澳職】FC悉尼半場和好路

星期一賽事焦點，同大家研究澳洲職業聯賽，由FC悉尼對對威靈頓鳯凰。FC悉尼近年雄霸澳職，不過今季暫時不在狀態，開季4戰僅得2勝1和1負，暫時排聯賽中游；FC悉尼上場大勝FC麥克阿瑟3比0，18歲小將柏德列活特梅開二度，不過年輕人表現唔穩定，今場能否持續有好表現實在難講。威靈頓鳯凰今季成績低迷，暫時排榜下游，前白禮頓射手希密特開季4場仲未開齋，加上球隊今季首仗曾經輸畀FC悉尼，相信今仗會加強防守。FC悉尼開季至今表現慢熱，頭4場聯賽全部開出半場和，估計今場都唔會例外，一於追捧半場和。

‧邪神

直播表

周一4:10pm 澳職 FC悉尼Vs威靈頓鳳凰

無綫myTV SUPER

周二2:00am 世冠盃 艾阿里Vs拜仁慕尼黑

香港開電視77台、有線661、601台

周二4:00am 英超 列斯聯Vs水晶宮

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周二4:00am 西甲 馬德里體育會Vs切爾達

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