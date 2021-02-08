43歲布雷迪續寫傳奇　7奪超級碗袋2億

43歲巨星布雷迪再寫傳奇，協助坦帕灣海盜在第55屆超級碗以31比9大勝堪薩斯城酋長，奪得生涯紀錄性的第7個Superbowl錦標，並且第5次當選最有價值球員(MVP)，今季袋走2837.5萬美元(約2.2億港元)，仍然是NFL吸金王。

這是海盜以2002年後，史上第二次奪得超級碗，星級四分衞布雷迪當然是奪標重臣，他全場29傳21中，取得201碼及3次傳球達陣，證明寶刀未老，賽後再被選為MVP實至名歸。布雷迪在愛國者效力20年之後，今季轉投坦帕灣海盜，他在愛國者6奪冠軍已鎖定了他在NFL史上第1人的位置，今季轉到新球隊即捧盃，令他成為史上首位在一支球隊奪得6冠後，還能在新球隊奪標的球員，同時也是北美體育史上首位在40歲之後，還能帶領兩支不同球隊奪冠的球員，其地位已經昇華到另一個層次。

據美媒的一項統計數據，布雷迪贏得超級碗冠軍，他理論上可獲最高薪金及獎金共2837.5萬美元。這個美國傳統盛事引來全球關注，NBA球員「大帝」勒邦占士在海盜奪冠軍後，即在社交網向布雷迪發出祝賀：「布雷迪拿了7個冠軍！#過氣的歷史最佳 如果你懂，你就是懂!!歷史最佳討論」

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