澳網開打細威化身女超人　向24「貫」進發

幾經波折的澳洲網球公開賽周一終於（8日）在墨爾本展開，被視為女單奪標大熱的「細威」S威廉絲以搶眼戰衣亮相，化身Superwoman強闖次圈，至於其家姐、已年屆40的「大威」V威廉絲成為本屆年紀最大的女單選手，打開勝利之門，力爭再嚐錦標。

10號種籽「細威」S威廉絲在今年首個大滿貫強勢出擊，力爭第24「貫」，追平馬格列高特（Margaret Court ）的「最多貫」紀錄，而她對上一次奪得大滿貫錦標，已要追溯到4年前的澳網。「細威」產後復出一直爭取再封后，惜僅4次奪得亞軍，與錦標失諸交臂。今仗S威廉絲僅用了56分鐘便以6比1及6比1淘汰德國的Laura Siegemund，雖然「細威」在開賽初段出現雙失誤，但她很快便作出調整，最終大勝姿態晉級。她賽後表示勝仗是一個好開始，會堅持做自己喜歡的事：「這是一個好開始，是典型的S威廉絲應有的表現。」

去屆美網得主大坂直美，在揭幕戰對陣過往4年曾3度打入澳網8強的俄羅斯好手柏妮卓高娃，二人過往3次對壘，大坂直美取得2勝1負，而在今場比賽中她亦展示出壓倒性的優勢，以6比1及6比2直落兩盤擊敗對手晉級，她表示自己賽前非常緊張，希望可以繼續在球場上有好表現：「我在準備比賽時很緊張，因為我知道會是困難的比賽，但我仍然喜歡跟一些強手比賽，特別是在大滿貫比賽。能夠看見觀眾進場，在看台觀賞球賽，我非常開心，之前在紐約出戰美網時有點孤單。」

至於7屆大滿貫得主「大威」V威廉絲則以7比5及6比2擊敗比利時球手菲立根絲。V威廉絲近年受年齡和傷病困擾，已經有一段長時間未有贏得冠軍，更加在上賽季末遭遇巡迴賽5連敗，直到今年1月底才中止頹勢。而3屆大滿貫得主、33歲的姬芭，面對着排名比自己低38位的Bernarda Pera，爆冷不敵對手，首盤更輸0比6，次盤亦無法扭轉形勢，再輸一盤4比6，緣盡今屆澳網。

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