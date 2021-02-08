誰人能阻？拜仁亮相卡塔爾衝6冠！

拜仁亮相卡塔爾衝6冠！今晚上演嘅世冠盃4強，艾阿里硬撼拜仁慕尼黑。牌面上德甲豪門拜仁慕尼黑實力遠勝一籌，但係佢哋始終剛於上周六凌晨踢完德甲，就匆匆起行飛赴卡塔爾，經過舟車勞頓，球員體力難免比較輸蝕。埃及球隊艾阿里懾於對手名氣，應會採取穩守踢法，加上拜仁近4次踢盃賽有3次半場開細盤，中位數1.5球嘅半場入球細值博。（香港開電視77台、有線601及661台周二凌晨2時直播）

無可否認，歐洲「5冠王」拜仁慕尼黑整體實力高對手兩班波，但始終剛抵達卡塔爾冇幾耐，備戰工作唔及以逸待勞嘅艾阿里，加上亦唔熟悉呢支埃及球隊嘅底細，相信拜仁上半場應會先作試探，唔會太冒進。

同埋以拜仁慕尼黑嘅級數，以及過往歐洲球隊喺世冠盃嘅壟斷性表現，佢哋要奪得冠軍，先至算合格，教練費歷克甚至可能已計劃好踢決賽嘅部署，今場4強未必搏得太盡，點都會預留體力，踢3日後嘅決賽，一旦拜仁取得領先優勢，應該會拖慢比賽節奏，以節省體力。

艾阿里後防屯重兵死守

艾阿里日前已經率先踢咗一場第2圈賽事，並以1比0擊敗東道主艾杜哈尼，振奮軍心之餘，仲可以提早適應當地比賽環境。事實上，埃及鄰近中東國家卡塔爾，兩國地理、氣候及文化都接近，艾阿里今場迎戰拜仁慕尼黑，可以話係有半個主場之利，加上佢哋亦喺當地勤加操練，隨時可以踢出超水準，一旦有心屯重兵主守，博打和互射12碼，拜仁想入波都唔容易，再睇埋拜仁近5場比賽有4場上半場僅領先1比0，半場細值博。