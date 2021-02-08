外流港將　李毅凱離傑志再闖中甲

上季港超聯盟主傑志周一（8日）宣布，球隊青訓產品、26歲中堅李毅凱，將轉投中甲球會。傑志表示早前收到李毅凱的轉會邀請，考慮到尚有亞冠盃的挑戰下，曾再三挽留這位青訓產品，但「阿凱」仍堅持離隊，最終球會無奈接受。據內地傳媒報道，「阿凱」將會加盟中甲的南通支雲。

李毅凱出身自傑志青年軍，自小師從現任總教練朱志光及助教梁志榮。2011年憑優厚潛質，獲推薦至阿士東維拉跟操。2年後，他曾有機會加盟中超的大連阿爾濱，可惜因該隊人事變動而未能成行，但及後憑東亞運足球賽的出色表現，得到中甲球會瀋陽中澤賞識，展開首次外流之旅。

雖然其後因瀋陽中澤散班而無奈回港，但「阿凱」近年在香港足壇的發展如意，除曾為傑志贏得聯賽冠軍等多項錦標外，亦於2018年代表傑志在5場「亞冠盃」分組賽正選披甲，表現令人眼前一亮。逐漸展現大將之風的他，更不時入選香港隊，其中包括躋身東亞盃決賽周的大軍名單，並於對日本一役中踢足90分鐘。

假若「阿凱」今次轉投的中甲球隊，真的是南通支雲的話，其適應肯定不會有問題，因該隊其中一位助教，正是「阿凱」的奮鬥目標、在國內効力過多隊的港人中堅吳偉超。吳偉超曾在一則訪問中提到自己認識李毅凱，並告訴他時常要準備好，待機會到來時好好把握。至於「阿凱」亦曾於本報訪問中承認，希望能成為像吳偉超一樣成功的港人中堅。