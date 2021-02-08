再續前緣！吳偉超任謝暉副手

由前中國國腳謝暉統領的南通支雲教練團，今季加入了一位新面孔，他就是香港球員北上落班的先頭部隊吳偉超。他上月離開效力了近3年的上海冠博，轉投南通支雲出任助教，朝執教職業隊的目標進發。

2018年6月19日，吳偉超透過社交平台宣布自己掛靴後，同年9月加入前中國國腳孫吉創立的冠博體育，從事青訓工作。約三星期前，吳偉超告別冠搏技術總監的崗位，與前上海申花的隊友謝暉，再續前緣。

「我同謝暉做過隊友，大家都識咗好耐，佢對我有好深嘅了解，知道我嘅能力，好高興有今次嘅機會，做青訓嘅工作差多3年喇，係時候去挑戰更高嘅目標。」吳偉超表示自己退役一刻開始，就決定向教練工作發展，長遠目標希望可以出任職業球隊的主帥，而今次出任南通支雲助教，將會是一個好開始。

【吳偉超檔案】

出生日期：1981年10月22日

球員時代司職：中堅

曾効力球隊：快譯通、傑志、廣東名峰、廣州香雪、南華、南京有有、上海中邦、上海申花、浙江綠城、天水圍飛馬、天津權健、東方龍獅

主教練經驗：上師大附中、浦東精英足球隊U17 （只列部分）

南通支雲成立於2016年，2019年首度升上中甲，在前港隊主帥加利韋特領軍下，當季成功護級。上季季前，曾外流德國的上海足球名將謝暉接過球隊教鞭，首階段取得4勝4和2負成績，以16分屈居C組第3，未能殺入衝超組，次階段球隊最後一戰以3比3，逼和有港將羅素壓陣的江西聯盛，最終取得常州賽區護級組第3名，成功護級。