曼城新星鋪舊照　當年佢係執波仔

曼城大炒利物浦4比1嘅英超大戰，曼城小將菲爾科頓被派正選上陣，踢足全場嘅佢交出1入球1助攻，根度簡首開紀錄1球其實都關佢事，賽後呢位20歲小將在社交網上載一張舊照，話畀大家聽佢嘅成長起點。

菲爾科頓係曼城青訓產品，哥迪奧拿愛將，季初佢同曼聯新星格連活特經歷英格蘭國家隊帶女上房醜聞，結果格連活特遭曼聯雪藏，但菲爾科頓好快獲得重用，今季各項賽事攻入10球，英超5球，並且成為曼城正選一員。

對利物浦攻入埋齋入球，菲爾科頓賽後上載舊照，該照片係2014年曼城比賽現場，場上球員係祖維迪，而菲爾科頓坐喺場邊做執波仔，佢仲特登圈住自己個頭放大，留言寫住「如何開始」，旁邊另一張照片就係今場佢嘅入波相，留言「依家變成咁」。

菲爾科頓喺網上亦同搖滾巨星《綠洲》樂隊成員Liam Gallagher互動，對方係曼城死忠球迷，佢喺社交網留言「科頓是上帝」，菲爾科頓向對方回應「多謝你 LG」。菲爾科頓一戰成名，將來成為英格蘭巨星，指日可待。