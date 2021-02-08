吓！曼城睇中盧卡古艾格斯

曼城大破利物浦後，聯賽優勢拉開，英國傳媒環繞藍月亮嘅報道自然上升。英國《太陽報》引述《The Athletic》觀點，由於阿古路約滿離隊在即，曼城希望補充射手型球員入隊，報道指佢哋睇中國米前鋒盧卡古，同埋修咸頓射手丹尼艾格斯。

報道指，曼城依家踢緊無鋒陣，都係迫於無奈，皆因前鋒阿古路經常受傷，而且即將約滿，唔排除會離隊，至於另一前鋒加比爾捷西斯並非射手型，產量甚低，今季上陣19上僅入7球，曼城希望物色高產射手，因此睇中盧卡古同丹尼艾格斯。

「渣古」踢過多年英超，早已證明佢嘅能力，佢去到意甲繼續保持高入球量，因此成為曼城目標之一，至於丹尼艾格斯踢修咸頓都入咁多波，如果加上曼城中前場嘅輸送，絕對可以成為入球機器。

至於阿古路嘅去向，《The Athletic》認為佢以自由身加盟巴塞隆拿機會甚高，事關阿古路同美斯係國家隊老友，如果巴塞簽到阿古路，將令美斯續約留隊機會大增，雖然2人年紀係大啲，但只要有好表現，年齡就唔係問題。