楊正光再投梅州客家任U23主帥

香港球圈除有球員外闖的消息，教練亦有！前富力R&F主帥楊正光，將於農曆新年之後離港北上，第二度加盟中甲球會梅州客家，出任該隊U23的主教練。

曾於2016年出任梅州客家助教兼翻譯的「光Sir」，對上兩個球季均執教南下參戰港超聯的富力R&F，該隊今季前突然宣布「唔玩」之後，原本打算先稍作休息，再在港與友人籌組足球學校的工作。豈料疫情之下，所有計劃都仿佛成了空談。「計劃咗好多嘢都做唔到，都諗住要休息多一陣㗎喇，點知有日同『曹總』（即梅州客家總經理曹陽）講電話，佢知道我嘅情況之後，就問我有冇興趣再幫佢手。呢個環境好難得有個咁嘅機會，我同老婆商量咗一陣就決定接受喇，多謝『曹總』關照。」「光Sir」道。

由於疫情關係，港人北上後要先接受「14+7」合共21日的隔離，故「光Sir」今番重投梅州客家，將不可能再如之前般，每有假期便南下陪伴家人，他說：「都無辦法啦，要有啲犧牲㗎喇，依家對仔女大個咗啲，大家應該易啲適應，最多得閒就Zoom密啲囉。」

除着林志堅重返德國球壇、杜度和謝家榮分別獲東方龍獅和愉園羅致，大部分富力R&F的球員都已有着落，對此「光Sir」表示安慰，並透露一直有協助舊將們落班，包括推薦給中甲球會，個別尚在洽談當中，預計日內會有消息。