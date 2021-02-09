羅拔仔梅開二度！拜仁打入世冠盃決賽

周二(9日)凌晨世冠盃4強，拜仁慕尼黑憑羅拔利雲度夫斯基包辦2個入球，以2比0擊敗艾阿里，晉身決賽，將會同墨西哥球隊堤格雷斯爭奪冠軍。

拜仁贏波功臣「羅拔仔」職業生涯累積喺11項賽事入波，呢位波蘭國腳由2015/16年球季開始，為拜仁喺正式賽事入250球，屬於歐洲5大聯賽同期入波最多嘅球員。

拜仁慕尼黑整體實力遠勝對手，並於17分鐘打開紀錄，京士利高文右路傳中，前面漏晒，基拿比撥入中路畀羅拔利雲度夫斯射入。不過，拜仁要等到85分鐘先至入第2球，佢哋透過1次簡單組織，由利萊辛尼右路底線傳中，羅拔利雲度夫斯基近門頂入成2比0，佢今季為拜仁上陣26場入29球。

賽後羅拔利雲度夫斯基當選今場最佳球員，呢位32歲世界足球先生近5個半球季為拜仁喺正式賽事入250球，冠絕歐洲5大聯賽，2位球王美斯及C朗同期分別入239及225球。

如果由上季計起，羅拔利雲度夫斯基近18個月為拜仁同波蘭國家隊合共射入90球，佢亦成為首位喺世冠盃入波嘅波蘭球員，職業生涯累積喺11項賽事取得入球，美中不足係欠缺世界盃決賽周入球。

拜仁慕尼黑將於周五(12日)凌晨同堤格雷斯踢決賽，至於艾阿里將會同彭美拉斯踢季軍戰。