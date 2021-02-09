班福特變「倒戈殺手」　列斯聯擊敗水晶宮

周二(9日)凌晨英超獨腳戲，列斯聯主場以2比0擊敗水晶宮，近4場贏3場，表現大反彈。列斯聯首席射手班福特今場倒戈又入波，佢今季對住2支曾效力過嘅球隊水晶宮及般尼，合共3場倒戈戰都有波入，成為「倒戈殺手」。

今場開波僅2分35秒，列斯聯就由積夏里遜勁射破網，打開紀錄，亦係球隊近17年最快英超入球，呢位24歲進攻中場近4場聯賽射入3球，腳風非常順。

之後成為班福特表演時間，佢作出多次攻門，包括頭槌勁頂，僅被水晶宮門將古亞達撲出，之後單刀卻射高。

換邊後初段，班福特終於取得入球，拉芬夏比洛尼射門被古亞達撲出，班福特補射入網，繼首循環之後，再次射破水晶宮大門將，加上對般尼亦入咗1球，令佢成為自2017/18年球季盧卡古之後，單季3場倒戈戰都取得入波嘅球員。

27歲嘅班福特今季英超已經有12球進帳，僅比射手榜一哥穆罕默德沙拿少4球，難怪盛傳英格蘭國家隊主帥修夫基可能喺下月徵召佢入伍，踢世界盃外圍賽。