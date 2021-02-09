高美斯離港有班落　加盟斯洛伐克球隊

斯洛伐克乙組球隊FC Kosice ，周一（8日）深夜在官網宣布，簽入曾效力港超聯的塞爾維亞前鋒高美斯（Mr. Right），雙方將會簽約直至賽季結束。高美斯來港前曾效力斯洛文尼亞、 羅馬尼亞等多支東歐球隊，適應上相信沒有問題，FC Kosice 深信經驗豐富的「Mr. Right」，能幫助球隊更輕鬆地迎戰一眾對手，並祝願其斯洛伐克足球之旅能夠取得成功。

對於職業生涯首次征戰斯洛伐克聯賽，高美斯坦言十分期待：「依到嘅比賽，以及球員素質同樣非常高水平，我終於可以親自嚟體驗。我認為今次絕對係踏出咗向前嘅一步，Kosice非常有名氣，曾經踢過歐聯，依家佢哋正希望再次成為斯洛伐克嘅精英球隊。」FC Kosice創立於2018年，前身為FC VSS Kosice，曾在97/98年球季打入歐聯分組賽，成為歐聯史上首支在分組賽以「0分」出局的球隊。FC Kosice目前在斯洛伐克乙組聯賽打拼，今季暫時表現不俗，目前在聯賽榜排名第5，僅落後第2名的球隊8分，仍有機會爭奪升班資格。

33歲「Mr. Right」2016年首度來港加盟南華，首季已經轟入17球，表現相當突出。其後輾轉到過埃及、黎巴嫩及印尼等地方發展，不過上陣時間有限，2018年短暫回港效力香港飛馬，上季季中由冠忠南區轉到傑志發展，於停擺前後一共上陣8場，並交出3入球、1助攻，帶領「藍鳥」奪得去屆聯賽冠軍。

「Mr. Right」於上月15日離開香港，當時他曾透露希望續留在亞洲聯賽，如今重返鄰近的東歐聯賽球隊，他本人亦相當興奮，更在社交網站說道：「我嘅新球隊FC Kosice係斯洛伐克最好球隊之一，我感到高興同自豪，直到賽季結束前我都會效力依支大名鼎鼎、踢過歐聯嘅球隊。我已經準備好接受，並正等待新挑戰。」