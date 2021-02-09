終於拍板！咸美頓續簽1年　平治有解釋

等了又等，7屆F1總冠軍咸美頓終於與平治續約，周一正式官宣，但僅簽一年合約，直至2021年年底，年薪約4000萬鎊。

平治與咸美頓傾續約問題，一直遲遲都未有消息，甚至黑帝追平老車神舒麥加紀錄贏得生涯第7次總冠軍時，都未落實；而周一平治終於官宣這位英格蘭車手揮筆簽紙，挑戰史無前例的8冠王進發。

不過，外界對於他們的合作只繼續一年而討論，車隊負責人禾夫表示由於自己與咸美頓在過去三個月先後感染新冠肺炎，影響了雙方談判合約的進度，而續約一年是由於2022年F1將實行一套全新技術規則，雙方都需要觀察未來的變化，再加上疫情對F1運動的衝擊，車隊預算方面都有很多不確定性。

至於咸美頓與平治續約後表示:「我很開心與平治團隊一齊並肩到現在已經第九個賽季，我們共同取得令人難以置信的成就，期待我們能夠將成功延續下去，同時在賽道上和賽道之外都能繼續進步。」

咸美頓2013年加盟平治，至今效力了8個賽季，出戰156個分站，116次踏上頒獎台，其中74個分站奪標，72次排頭位，41次創造最快圈速，贏得累計2865分，所有數據都是平治車隊歷史第一。

據悉，咸爺為期一年的新合約，外加一年的選擇權，而隨着他簽約後，2021賽季的20位F1車手陣容都全部確定，據F1官網賽程，新賽季揭幕戰於3月28日在巴林上演。

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