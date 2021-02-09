白羅斯1姐哮聲震天　莎芭蘭嘉同老虎有段古

上季尾連奪兩冠的22歲白羅斯女子網球手莎芭蘭嘉（Aryna Sabalenka）在新一年繼續爆發，1月份再於WTA首站阿布扎比公開賽封后，刷新其生涯最佳紀錄至15連勝，世界排名亦來到新高第7位。左臂的老虎紋身、力量型打法加上比賽時獨有的咆哮聲，這位白羅斯少女在網壇捲起一陣旋風，勢成今屆澳網女單新焦點。 文：余樂詩

人人都想新年有個好開始，莎芭蘭嘉今年的開場，當然亦很不錯。她在阿布扎比公開賽勇奪冠軍，連計去年尾的林茨站及俄斯拉發站冠軍，她已經連續3站WTA賽事封后。或許莎芭蘭嘉在目前的Top 10球手中知名度不算高，但其狀態卻是眾人之中最佳，這站冠軍亦將她的連勝紀錄一度延長至15場，直至2月在墨爾本舉行的澳網熱身賽才「斷纜」。她在2019年尾奮戰至今，成功收穫6冠，包括在WTA 1000武漢賽淘汰世界1姐芭蒂。

白羅斯少女平地一聲雷

由於莎芭蘭嘉從未參加過青年大滿貫賽事，這位白羅斯少女直到2017年聯會盃代表國家贏得世界組亞軍才開始成名。由2017年起出戰WTA巡迴賽，短短1年世界排名已由78位升至11位，取代產後復出的艾珊妮嘉，接棒成為新「白羅斯一姐」。生於1998虎年的莎芭蘭嘉左手臂紋有老虎圖案，使她獲得「The Tiger」的稱號。這個紋身背後雖沒有甚麼感人故事，但已成為了她的標誌。「場上的我就像一頭老虎，是個很拚命、很進取的球手。我把牠紋在手臂上，好讓每次比賽前都可以看到，提醒自己一定要燃燒鬥志、拚到最後一刻！」

和師姐艾珊妮嘉一樣，莎芭蘭嘉比賽時也習慣尖叫，外國媒體評價其聲線響亮得有如兩大「尖叫女王」舒拉寶娃及艾珊妮嘉的「混合體」，看她的比賽狂野得像看重金屬音樂會。雖然不少球員和球迷多年來都有反映尖叫聲會影響比賽，但由於有太多球員都有這個習慣，WTA認為「比賽時發出叫聲沒甚麼大問題」，故莎芭蘭嘉能繼續以她的方式打網球：「老實說，比賽時我連自己發出甚麼聲音都聽不到，希望不會對其他球手有太大影響吧！」

炮彈式打法要識得控制

莎芭蘭嘉的最大優點在於能夠在底線不斷作出強而有力的擊球，而且彷彿擁有源源不絕的體力。「小時候打得不錯的，因為我打的球很重，其他小孩根本接不到，我要到17歲才知道網球是甚麼回事。」不過，她的前教練Dmitry Tursunov說，這亦是她的弱點：「她擁有非常強大的力量，但她不懂得如何運用，就像一個士兵拿?槍胡亂掃射。她必須明白，其實她真的不用摧毀那顆網球的。」經過Tursunov年半的指導，莎芭蘭嘉終於學會懂得控制節奏，表現愈來愈穩定，雖然兩人已經中止合作關係，但這隻「小老虎」已成長不少：「這些年我體會到，其實你只需將球打回場內就足夠，不必太擔心犯錯，只要繼續奮鬥，你仍然有機會贏。」