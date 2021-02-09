曼聯扑錘　爭入足總盃8強

英足盃16強開打，曼聯主場迎戰韋斯咸。兩軍都啱啱喺聯賽損兵折將，曼聯有保羅普巴倦勤，韋斯咸「頭槌王」湯馬士蘇斯克紅牌上訴得直，但連格唔可以倒戈，今場雙方都要喺陣容上作出相應調整，加上紅魔鬼下周開始要應付歐霸，領隊蘇斯克查點都要就住班兵嚟用，雙方近4次交手半場總入球1球或以下，今場揀個1.5球半場細。（myTV SUPER周三凌晨3時30分直播）

曼聯要兼顧3條戰線，未來16日要踢5場，今場英足盃鬥完韋斯咸，未來兩輪聯賽會對西布朗及紐卡素，歐霸32強兩對皇家蘇斯達，雖然未致於場場硬仗，但球員體力肯定有一定消耗。

保羅普巴今場肯定唔會踢，艾歷拜利亦撞傷，蘇斯克查亦唔會冒險畀佢上陣，加上星期日就34歲生日嘅卡雲尼亦唔可場場咁博，預料雲迪碧克、費特洛迪古斯及安東尼馬迪爾會正選上陣，加上迪基亞失準，今場紅魔大門會由甸恩軒達臣把守。

至於韋斯咸，今季聯賽射入8球嘅湯馬士蘇斯克上場鬥富咸領紅牌，好在上訴得直，但佢哋簽入連格時講明唔可以倒戈，今場只可以做座上客。「錘仔幫」近年鬥曼聯表現都唔太下風，近4次1勝1和2負，其中近3次仲半場領先添，由「莫天才」莫耶斯領軍之下有權頂得住曼聯，以上4仗全部半場總入球開1球或以下，1.5球半場細可以一試。

※渡邊年

雙方近4次交手半場總入球統計

1球或以下 10%

曼聯 (4231)

26甸恩軒達臣

29雲比沙卡 2域陀連迪路夫 5哈利馬古尼 27阿歷士迪尼斯

17費特洛迪古斯 39麥湯米尼

11格連活特 31雲迪碧克 10拉舒福特

9安東尼馬迪爾

韋斯咸(4231)

1法比安斯基

24賴恩費特歷斯 15奇治戴臣 23伊沙迪奧普 3艾朗加斯威爾

41迪格蘭賴斯 16麥克盧保

20查洛保雲 10蘭仙尼 18柏保路科奴斯

7耶莫蘭高

直播表

周三1:30am 法足盃 蘭斯 Vs 華倫西恩斯

Now 639、有線655、615台

周三3:30am 英足盃 曼聯 Vs 韋斯咸

myTV SUPER

周三4:00am 西甲 皇家馬德里 Vs 基達菲

Now 632、611

周三4:00am 法足盃 里昂 Vs 阿些斯奧

Now 638、有線654、614台