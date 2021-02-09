陳芷澄地獄式訓練　衝擊新季LPGA首勝

香港高爾夫球女將陳芷澄（Tiffany）目前身處美國，備戰將於2月22日展開的美國女子職業巡迴賽（LPGA）。她周二（9日）越洋受訪，憶述去年受疫情影響，成績「發夢都估唔到咁差」，期望藉著地獄式訓練彌補過失，在新季衝擊LPGA首勝。

LPGA去年3月因疫情停擺，陳芷澄選擇回港避疫，直到7月再行赴美參與復賽。談起這段經歷，她依然歷歷在目：「算是有得有失。雖然很高興與親友團聚，但當時香港處於『lockdown』，我整整4個月沒有練習和健身，復賽後，發夢都沒想過成績那麼差。」Tiffany曾擔憂無法回復過往水準，幸好她沒有放棄，一直維持練習，終於在年底重拾狀態，「並非所有東西都是與生俱來的，一定要持之以恆。很多選手經歷疫情後，一樣打得很好，所以我向她們學習，去年11月完季後，決定留在美國訓練。」

事實上，Tiffany已有9年沒有回港度過農曆新年，往年家人總會前來觀戰及慶祝，今年卻要獨自留美，「經過這4個月的地獄式訓練，我的球技和體能都有進步，每天都在倒數，希望比賽盡快開始，打出好成績。」談到目標，她期望來季爭取LPGA前10名的成績，甚至贏得生涯首座冠軍。

至於東京奧運，Tiffany坦言曾受取消傳聞影響心情：「早前很多傳媒說日本決定取消奧運，當時我想：不會是真的吧？已經等了4年，再延期1年，最終還是取消？後來得悉是傳言，才興奮一點。但無論奧運還是其他比賽，我都同樣認真對待。如果奧運取消，我就再等3年，並繼續專注在LPGA吧。」

此外，贊助Tiffany多年的瑞士盈豐銀行宣布，盈豐青少年運動員基金會由即日到4月30日接受申請，成功申請者可獲高達25萬港元的資助，以負擔培訓和海外比賽費用，詳情請參閱瑞士盈豐銀行Facebook專頁。