銀河艦隊殘陣攻力弱　今晚買細啦！

今晚西甲有場補賽，皇家馬德里主場迎戰基達菲。「銀河艦隊」傷兵滿營，連「帶刀侍衞」沙治奧拉莫斯都傷埋，陣容天殘地缺；基達菲向來遇強腳軟，今仗唔敢冒進，兩隊近年聯賽碰頭旺少交收，2.5球嘅細盤捧得過。（Now 632及611周三凌晨4時直播）

皇馬上輪聯賽雖然反勝侯爾斯卡2比1，但查實表現麻麻，最令主帥施丹苦惱嘅，係陣中傷兵一大籮。唔單止洛迪高高斯、費達歷高華維迪及丹尼爾卡華積未好番，連夏薩特、奧迪奧蘇拿、盧卡斯華斯基斯及艾斯高都傷埋。

最慘情係隊長沙治奧拉莫斯啱啱接受半月板手術，預計要長抖兩個月，以往皇馬久攻不下時，仲有呢位隊長總有神來之筆，如今連「帶刀侍衞」都因傷倦勤，中場核心卻奧斯今仗亦要坐波監，施丹巧婦難為無米之炊，隨時要調動青年軍上嚟幫手，陣容超殘下想攻陷對手大門殊非易事。

近4次聯賽交手3開細盤

基達菲借將久保建英今仗有機會倒戈，佢哋雖然借得久保同卡利斯艾蘭拿後，一度連贏兩場，可惜近期打回原形，近3仗只得1和2負，其中兩仗食白果，鋒力疲弱。而且基達菲除咗季初贏過巴塞外，今季對住馬體會、皇蘇、西維爾同維拉利爾等勁旅都輸晒，每逢遇強隊例牌腳軟，今晚鬥「銀河艦隊」難免踢得更保守。翻查紀錄，兩軍近4次聯賽交手，有3次開2球或以下，今仗唔慌多波入，捧細盤更上算。

■法達斯維

皇家馬德里近4次聯賽對基達菲總入球統計

2球或以下

75%

皇馬Vs基達菲陣容圖

皇馬

1泰拔高圖爾斯

6拿祖費南迪斯 5華拉尼 3艾達米列達奧 23費蘭特文迪

10莫迪歷 14卡斯米路 31安東尼奧白蘭高

20雲尼斯奧斯祖利亞 9賓施馬 11馬高阿辛斯奧

基達菲

1魯賓耶尼斯

22達米安蘇亞雷斯 3艾歷卡巴高 6查馬洛迪斯 17馬泰斯奧利華拉

23古曹靴南迪斯 20馬斯莫域 18阿蘭巴利 11卡尼斯阿里尼 15古古列拿

7謝美馬達