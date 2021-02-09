勇闖鬥牛國度征戰西丁　蔡熙楊追夢唔怕遠

由香港到加拿大再到西班牙，20歲香港少年蔡熙楊（Marcus）跨越半個地球，去年登陸大西洋上的小島，加盟西班牙丁組聯賽球隊CD馬斯帕洛馬斯（CD Maspalomas），展開外流之旅。即使路途遙遠，他仍勇於邁步向前，只為追逐「狂牛」足球夢。■文：黃雋謙

曾效力傑志夢想駿其青年軍

馬斯帕洛馬斯在哪裏？由香港出發，先要飛越10,531公里到達馬德里，再轉乘航班到非洲大陸對開的拉斯彭馬斯省，而馬斯帕洛馬斯正是島上一個小鎮。要到訪當地已不易，更遑論遠赴彼邦追夢，「本身都有問加拿大球會可唔可以跟操，但有一日經紀同我講，有個西班牙試腳機會，由考慮、決定到出發都只係3日時間，諗番都覺得好癲！」Marcus表示，到西班牙踢波是大部分球員的夢想，因此收到邀請時便下定決心，「就算唔成功，都起碼見識過。」

16歲由香港移居加拿大，曾在傑志、夢想駿其青年軍學法的Marcus，意識到自己與外國球員之間的距離，驅使他自高中起發奮勤練，「中四過去讀書，喺學校見到啲球員已經好勁，就諗自己冇理由做唔到。」升讀多倫多大學後，Marcus跟一支由亞洲人組成的大學球隊操練，表現逐漸進步，亦令他希望挑戰更高水平，遂向經紀尋找機遇，踏上赴西班牙的征途。

礙於人生路不熟，Marcus跟操後首兩星期力不從心，令他一度打定輸數。猶幸在友賽表現出色，終獲教練歡心，成功博到一紙合同，「個感覺好唔真實！」但他當時還要解決一個難題，就是要向青年軍時效力過的駿其索取轉會紙。

「開頭都唔知，球會同我講寄咗信去香港足總，但好耐都未有回音。」由於處理文件需時，Marcus錯過首5場賽事，為加快程序他決定求助於前駿其教練冼家裕，「我請佢幫手時佢都好驚訝，點解去嗰度？足球水平係點？」在「冼Sir」的協助下，他很快便辦妥手續，正式在西丁登場。雖然司職翼鋒的他，暫時僅錄得3次後備上陣機會，但他坦言滿意發揮，尤其首仗一落場便博到對手領紅牌，協助球隊贏2比1，「作為一個新球員，3場都有得上陣已經唔錯。」

盼未來踢高一級聯賽

目前CD馬斯帕洛馬斯位處分區小組第8位，與榜首相差9分，仍有機會爭踢升班附加賽。由於當地疫情嚴峻，聯賽暫時休戰至月中，Marcus把握時間自聘教練維持狀態。不甘於原定踏步，方能達到更高層次，Marcus道出期望：「呢幾個月感覺進步得好快，但同再高一級仲有距離。短期目標係繼續留喺西班牙Keep住提升，希望一至兩年後可以踢到上高一級嘅聯賽。」訪問當天為香港的下午，身處當地的Marcus剛從睡夢中甦醒，而他勇闖「狂牛王國」的足球夢，才剛剛開始。

蔡熙楊Profile

出生日期：2000年4月24日（20歲）

位置：翼鋒、進攻中場、前鋒

身高：1米75 體重：67公斤

現效力球隊：CD馬斯帕洛馬斯（西丁）

曾效力球隊：傑志青年軍、YFC澳滌青年軍、夢想駿其青年軍