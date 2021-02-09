連續2場紅牌被推翻　甸恩收死亡恐嚇搵命博

周四（11日）凌晨英足盃16強賽事，李斯特城對白禮頓會由極具爭議性嘅球證甸恩主吹，呢位52歲球證喺最近2場執法嘅英超一共出示3面紅牌，點知最終有2張被賽會推翻，加上先後收到球迷發出嘅死亡恐嚇，搞到英超賽會都怕咗佢，決定呢個周末聯賽暫時唔會畀佢執法。

甸恩近2場執法嘅英超包括曼聯主場對修咸頓、富咸主場對韋斯咸，先後將修咸頓中場贊基域斯、中堅碧拿歷克及韋斯咸中場湯馬士蘇錫克趕出場，除咗唔少球評家認為判決有爭議，更有激進球迷向甸恩及佢嘅家人發出死亡恐嚇，最慘係英超賽會最終接受修咸頓及韋斯咸上訴，先後推翻碧拿歷克及湯馬士蘇錫克兩張紅牌，更加令人質疑甸恩嘅執法水準。

據英國傳媒報道，甸恩將會繼續主吹今場英足盃16強，但本周末嘅英超聯賽就會休息，避免出現更多爭議。甸恩係英超史上首位發出超過100面紅牌嘅球證，淨計今季已有6張，除咗上述3張，西布朗守衞基蘭基比斯、維拉杜格拉斯雷斯及狼隊中場摩天奴都曾經被佢趕出場。