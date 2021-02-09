美斯P圖「入門」　朗奴高文：好唔尊重

歐聯16強即將殺到，本輪重頭戲巴塞隆拿主場迎戰巴黎聖日耳門未踢先轟動，事關聖日耳門今季未停過談論簽入巴塞隊長美斯事宜，法國傳媒《法國足球》更推波助瀾，登出美斯身穿PSG波衫嘅合成照片，激到朗奴高文彈起。

美斯上季同前會長巴度美奧鬧不和，導致後者下台，佢同巴塞續約談判基本上已經破裂，將於今夏約滿，而且近日巴塞仲要求美斯減薪，朗奴高文上場西甲又將美斯做後備，總之美斯同巴塞又一大串問題，而聖日耳門，正是今夏收購美斯頭號買家。

喺上述背景下，今屆歐聯16強巴塞同聖日耳門撞到正，呢場波注定多話題，《法國足球》報道，美斯今夏多數加盟聖日耳門，仲話尼馬喺今次轉會上落咗好多嘴頭，而且尼馬同麥巴比都會同留效聖日耳門，等埋美斯加盟，準備合組恐怖三叉戟橫掃歐洲！

聖日耳門上述小動作，當堂激親巴塞主帥朗奴高文，佢話：「聖日耳門不停談論美斯，咁樣對巴塞好唔尊重，我唔鍾意佢哋談論巴塞嘅球員。」不過朗奴高文嘅反駁相當脆弱，因為根據國際足協條件，仲有半年約嘅美斯係可以隨意同任何一隊接觸，而且朗奴高文本人亦多次表達對迪比同韋拿杜姆嘅喜愛，難道佢咁又好尊重里昂同利物浦？