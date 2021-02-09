曼聯準備同蘇斯克查續約　底薪600萬鎊

蘇斯克查執教曼聯已經2年有多，合約尚餘16個月，有消息指佢嘅執教能力得到曼聯高層認可，準備今季結束時同佢續約2年，年薪未計獎金為600萬鎊(約6400萬港元)。

曼聯領隊係三煞位，傳奇領隊費格遜退休後，莫耶斯、尹戈爾、摩連奴都做唔長，蘇斯克查接手後，大家都畀時間佢重建球隊，雖然呢段時間冇獎盃落袋，但球隊向住好嘅方向發展，英國《太陽報》消息指，曼聯高層決定再畀時間蘇帥，同佢續約。

其實蘇斯克查之前帥位都唔穩陣，特別係今季歐聯出局降格打歐霸盃，一度出現帥位危機，不過另邊廂喺聯賽一度殺上榜首，令曼迷相當興奮，蘇帥嘅下台解機先至解除。

曼聯管理層放出續約汽球，正是希望鼓勵球隊在聯賽、足總盃及歐霸盃繼續努力，蘇帥帶好球隊，最好就捧到盃。

報道指蘇斯克查嘅續約條件係未計獎金年薪600萬鎊，以曼聯嘅「卡士」呢個待遇算係偏低，現時英超最高年薪領隊係哥迪奧拿嘅2000萬鎊，其次係1500萬鎊嘅高普及摩連奴，安察洛堤都有1100萬鎊，比爾沙就有800萬鎊。