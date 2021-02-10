麥湯米尼變神射手　曼聯加時踢走韋斯咸

周三(10日)凌晨英足盃第5圈賽事，曼聯主場同韋斯咸激戰90分鐘踢成0比0平手，「紅魔鬼」喺加時憑防守中場麥湯米尼一箭定江山，以1比0小勝殺入8強。麥湯米尼已經連續3場為曼聯入波，領隊蘇斯克查賽後更大讚佢係個「好前鋒」！

曼聯有保羅普巴受傷缺陣，王牌球星般奴費南迪斯亦休息，中場由雲迪碧克領軍下，曼聯雖然控制戰局，但就冇辦法撕破韋斯咸嘅防線，法定時間內互無紀錄。加時賽踢咗7分鐘，曼聯終於搵到入波，韋斯咸禁區內解圍未能成功，麥湯米尼接應拉舒福特助攻第1時間抽射入網，呢個入波亦令曼聯連續第7年殺入英足盃8強。

連同對上2場聯賽對修咸頓同愛華頓，踢防守中場嘅麥湯米尼已經連續第3場比賽入波，亦係佢今季第7個入球。Opta數據顯示，呢位蘇格蘭國腳今季踢30場入7球，同佢喺今季之前84場入球數字一樣，可見麥湯米尼嘅入波本能已經得到釋放！

蘇斯克查賽後亦表示，麥湯米尼嘅後上入球已經成為球隊一大武器：「麥湯米尼今季喺入波方面進步好大，我批准佢有更多時間殺入禁區，佢係一個好好嘅前鋒，把握力亦係相當出色。」