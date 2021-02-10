韋斯咸傷3個換6人　腦震盪新例首度應用

韋斯咸喺英足盃出局兼折將，佢哋成為「腦震盪換人」新例生效之後，第1隊應用新措施嘅球隊，成場波用咗6次換人名額。不過韋斯咸今場有耶莫蘭高、奧邦拿同伊沙迪奧普受傷，呢種「第1次」真係唔要好過要。

英超上周六(6日)先至正式獲批准推行「腦震盪換人」新例，而且英足盃亦都生效，新例批准如果有球員頭部受傷，相關嘅換人可以排除喺常規換人名賽之外，每場每隊最多2次。韋斯咸今場相當黑仔，16分鐘已經有奧邦拿扭傷離場，要由伊沙迪奧普入替，但呢位後備之後同安東尼馬迪爾頭撼頭，結果半場休息嗰陣引用新例退下火線，由賴恩費特歷斯頂上；烏克蘭前鋒耶莫蘭高亦喺下半場早段受傷被換走。

由於英足盃本身已經容許每場換5人，所以韋斯咸今場足足換咗6次人；領隊莫耶斯賽後表示：「伊沙迪奧普撞到個頭，我哋唔想冒任何風險，不過我估佢應該問題不大。」韋斯咸今場傷咗3個，加上米查利安東尼奧亦有傷在身而缺陣，下周二(16日)凌晨主場對錫菲聯嘅英超有危機。