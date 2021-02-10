森喜朗言論引發奧運義工退出　IOC發聲明想平息

東京奧運一波未平一波又起，面對應付新冠肺炎疫情力圖如期上演之後，又殺出一個奧組委主席森喜朗對女性的歧視言論激發另一場風波，即使83歲的森喜朗對言論道歉，但事件仍未平息，在運動員及贊助商等紛紛發出讉責聲音，國際奧委會(IOC)都要發聲明力圖平息，直指森喜朗發言「完全不妥」，惟另邊廂有390名奧運義工退出，令京奧準備工作雪上加霜。

日媒消息指，東京奧組委最快周五（12日）召開臨時會議，商討有關應對措施，不過森喜朗仍無意請辭。IOC周二發聲明，指森喜朗的蔑視女性發言「完全不妥」，但聲明中的立場未有提到森喜朗的去留問題：「社會一體性、多樣性、男女平等是IOC活動不可或缺的要素，森主席最近的發言違反了IOC的承諾及奧林匹克2020議程。」

森喜朗歧視女性言論風波爆出5日後，東奧籌備工作受影響情況開始浮現。包括兩名聖火火炬手在內，有390名義工宣布因而退出奧運工作，而按原定計劃，東奧約有8萬名義工。

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