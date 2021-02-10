熱刺鬥拖肥　寸王有特別部署

周三其中一場焦點賽事，梗係英足盃16強尾場，愛華頓主場迎戰熱刺，愛華頓雖然有占士洛迪古斯受傷，今仗未必出得，但近6場只輸1場，箭頭卡維特利雲近5仗入3粒，腳風轉順。

熱刺射手哈利卡尼上場復出即入波，不過佢啱啱先好番，主帥摩連奴梗係唔想佢又傷過，下場聯賽仲要作客曼城，今場先收起哈神唔奇，而且愛華頓主場擅打閃擊戰，近3次英足盃主場出擊，全部上半場取得領先，今場隨時先發制人，半場主勝有買趁早。

名家：法達斯維

直播表

周四1:30am 英足盃 史雲斯 Vs 曼城

無綫85台

周四2:00am 法足盃 迪安 Vs 里爾

Now 644、有線661、601台

周四3:30am 英足盃 李斯特城 Vs 白禮頓

myTV SUPER

周四3:30am 英足盃 錫菲聯 Vs 布里斯托城

myTV SUPER

周四4:00am 法足盃 卡昂 Vs 巴黎聖日耳門

Now 638、有線654、614台

周四4:00am 蘇超 聖美倫 Vs 些路迪

Now 639、有線655、615台

周四4:15am 英足盃 愛華頓 Vs 熱刺

myTV SUPER