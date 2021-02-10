大炒完利物浦　無敵曼城今晚會否玩嘢？

英超1哥曼城喺英足盃16強登場，作客英冠球隊史雲斯。曼城喺聯賽帶先，絕對有餘力應付英足盃，球隊個勢咁旺，領隊哥迪奧拿當然唔想專登放鬆打斷，天鵝都當麻鷹咁打，史雲斯亦都10場不敗，主場有力同「藍月亮」對撼，雙方近3次交手全開4球或以上，3.5球入球大玩得過。（無綫85台周四凌晨1時30分直播）

曼城啱啱喺英超取得重要勝仗，作客4比1大炒上季冠軍利物浦，亦係自2003年首次作客晏菲路贏波，聯賽領先次席嘅曼聯5分，仲要少踢1場，形勢大好，佢哋連盃賽14連勝，絕對有力喺盃賽發圍。

「藍月亮」已殺入英聯盃決賽，將與熱刺會師溫布萊爭盃，嚟緊展開嘅歐聯16強淘汰賽就會面對德甲嘅慕遜加柏，今場英足盃雖然只對英冠仔史雲斯，但預料嚟到季中重要階段，經驗老到嘅哥迪奧拿，絕對唔會畀隊波突然失準戰績向下，影響其他賽事奪標機會，所以今場陣容都會有番咁上下份量。事實上曼城傷病問題唔算嚴重，除咗阿古路及奇雲迪布尼之外，其餘位置都有足夠頂替。

史雲斯現時喺英冠排第3，佢哋啱啱喺主場以2比0擊敗榜首嘅諾域治，同對方縮窄至2分距離，「天鵝」亦都已經10場不敗，而且只有1場入唔到波，其中1月初由阿士東維拉借用嘅愛爾蘭中場侯利漢尼腳風甚順，近3場都有入波，加上加納前鋒安祖阿休，有力威脅曼城大門。上次兩軍碰頭正喺前年英足盃8強，史雲斯主場一度半場領先2比0，曼城下半場發力反勝3比2，連埋呢場在內，雙方近3次交手全開4球或以上，中位數3.5球入球大放心捧。

※渡邊年

雙方近3次交手總入球統計

100% 4球或以上

史雲斯

1費迪活特文

26基爾洛頓 44卡班高 5馬克古希

23干拿羅拔斯 14侯利漢尼 8馬特基美斯 3賴恩曼寧

21迪漢達

9查馬路維 10安祖阿休

曼城(433)

13薩克史提芬

2基爾獲加 50艾利加西亞 14拿樸迪 22班捷文文迪

20貝拿度施華 25費蘭甸奴 69湯美杜爾

21費蘭托利斯 9加比爾捷西斯 7史達寧