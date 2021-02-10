唔使作客！曼聯、車路士「轉場」有著數

由於新冠肺炎疫情影響，唔少國家對出入境都有各種限制，令下周展開嘅歐霸盃32強出現唔少變動，曼聯同阿仙奴兩大勁旅嘅32強首回合賽事，都已改去中立場上演。

歐洲足協宣布，阿仙奴對戰賓菲加嘅賽事，兩回合都要換到中立場進行。鑑於葡萄牙入境嘅防疫措施，「兵工廠」原本首回合作客賓菲加，依家改去羅馬嘅奧林匹克球場進行；次回合阿仙奴亦失去主場，被迫移師希臘雅典上演。

至於曼聯對西甲皇家蘇斯達，由於西班牙目前限制英國球隊入境，歐洲足協宣布首回合改去意大利都靈舉行；次回合方面，由於英國對「精英運動員」有特別豁免，所以皇家蘇斯達可以照常入境英國作客踢次回合。

至於歐聯16強首回合，馬德里體育會主場對車路士，亦因為同樣理由移師至羅馬尼亞布加勒斯特舉行，次回合則繼續在史丹福橋上演。另外2支英超代表利物浦及曼城，早前已確認會在匈牙利布達佩斯進行歐聯16強首回合，利物浦對手是RB萊比錫，曼城則對慕遜加柏。