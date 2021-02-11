愛華頓加時5比4絕殺熱刺！創近60年紀錄

周四(11日)凌晨英足盃16強，出現特大比數賽果，愛華頓同熱刺喺法定時間90分鐘打和4比4，爆出150倍「和其他」波膽。雙方加時再戰，最終愛華頓憑班納特安尼斯奧入波，以5比4擊敗熱刺，晉身8強，並成為英足盃近60年以來，兩支頂級聯賽球隊交鋒最多入球嘅比賽。

熱刺今場正選陣容，收起射手哈利卡尼，但仍然喺開賽3分鐘先開紀錄，孫興民開出角球，由中堅達雲臣山齊士頂入。

不過，踢到36分鐘形勢出現大逆轉，愛華頓喺前場截到波之後，由基菲爾施古臣傳畀卡維特利雲射入扳平。僅2分鐘後，卡維特利雲後腳妙傳畀李察利臣勁射入網反超前，上半場尾段，卡維特利雲博到12碼，由基菲爾施古臣射成3比1。

換言之，愛華頓上半場3個入球都係由卡維特利雲製造。熱刺喺上半場補時，靠拉美拿入波，追至2比3。

換邊後，熱刺領隊摩連奴換入哈利卡尼搏殺，孫興民開出角球，艾達韋列特頭槌攻門雖然被愛華頓門將羅賓奧臣撲到，但達雲臣山齊士近門補射入網，個人梅開二度，兼為熱刺扳平3比3。

不過，68分鐘愛華頓又領先，基菲爾施古臣傳畀李察利臣射成4比3。踢到83分鐘，熱刺夢幻組合發揮威力，孫興民左路傳中，由哈利卡尼頂入成4比4，需要加時決勝負。

加時上半場，基菲爾施古臣一下巧妙笠傳，由後備上陣嘅班納特安尼斯奧射成5比4，基菲爾施古臣成為近9年首位1場貢獻3次助攻嘅愛華頓球員。

今場波亦成為繼1961年2月錫周三以7比2擊敗曼聯之後，英足盃近60年以來，兩支頂級聯賽球隊交鋒最多入球嘅比賽。