拿傑迪錫倒戈入波！西維爾兩蛋贈巴塞

周四(11日)凌晨西班牙盃4強首回合，西維爾主場以2比0擊敗巴塞隆拿，先下一城，拿傑迪錫倒戈射入關鍵1球。繼蘇亞雷斯之後，呢位克羅地亞中場今季離開巴塞，一樣有精彩表現，大踢爭氣波。

巴塞隆拿之前3圈西班牙盃，有2圈需要踢加時，先至驚險晉級，今場原本有機會先開紀錄，但美斯近門起腳，被西維爾門將耶辛尼保奴擋出。踢到25分鐘，西維爾中堅祖利斯古迪殺上前助攻，勁射入網。

換邊之後，巴塞隆拿加強攻勢，但美斯2次極具威脅嘅射門都未能變成入球，更於85分鐘再次失守，拿傑迪錫由左路快放殺入禁區內，勁射入網。西維爾首回合贏2比0，次回合作客就易踢好多。

賽後巴塞隆拿教練朗奴高文對球證馬圖拉賀斯嘅執法非常不滿，佢話：「馬圖拉賀斯整體表現唔錯，但佐迪艾巴喺禁區內遭侵犯，明顯應該要吹12碼，全世界都話係12碼，我唔知點解VAR冇介入。」

當時佐迪艾巴帶波殺入禁區底線，被西維爾中場蘇索拉跌，但馬圖拉賀斯認為犯規喺禁區外發生，只係判罰球。巴塞隆拿淨吞2蛋，未能取得作客入球，次回合要反勝並唔容易。