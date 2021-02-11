牛氣沖天！公牛勢破本命年魔咒

轉眼快到牛年了，恭祝各位讀者身體健康，財源廣進，牛年行大運！眾所周知，生肖屬牛者犯本命年太歲，處事需要特別謹慎，方能逢凶化吉，那麼與「牛」相關的運動隊伍呢？NBA開季近兩個月，公牛和獨行俠（原名小牛）飽受疫情和傷患困擾，分別排名東岸和西岸下游。若想打破另類本命年魔咒，或最少躋身季後賽，還需加把勁。

公牛和獨行俠驟眼看戰績相近，其實走勢相反。作為重建球隊，公牛過往3季的勝率僅得31%，是僅次於紐約人，聯盟第2差的球隊。但這個休賽期，球隊重組管理層和教練團隊，聘請過往5季勝率高達6成、榮獲去季最佳教練第3名的當路雲接掌兵符，成效相當理想。

「福星」當路雲空降公牛

開季近兩個月，公牛的進攻效率從去季倒數第2升到第17，整體命中率、三分球命中率及助攻更接近前10的水平，功臣當數當路雲和星級後衞拿芬，前者矯正了球員定位問題，後者則刷新生涯新高，場均貢獻27.4分、5.2籃板及5.3助攻。「過往幾年我只有一個目標——帶領公牛重返季後賽，當路雲給我的幫助，就是灌輸冠軍習慣。無論比賽、訓練還是休假，你都必須培養冠軍習慣，方能夠更進一步。」拿芬說。

但要躋身季後賽，公牛還有許多隱憂，包括防守效率從去季第9一度跌到第21，而15.9%的失誤率更在聯盟尾二。平均年齡只有25.8歲的「牛群」，正需要機會磨合，偏偏小卡達、奧圖波達及麥簡倫接連受傷……屬牛者牛年受「劍鋒」和「伏屍」兩顆凶星影響，易有損傷，雖然「此牛非彼牛」，還是小心為妙。

捱過困境獨行俠轉運

說到健康問題，原名小牛的獨行俠亦是重災區，除有多達4名球員染疫，「獨角獸」普辛基斯亦因膝傷錯過季初9場比賽，復出後狀態麻麻，三分球命中率跌到生涯新低。殘缺的陣容，使當錫肩負起更多責任，其場均27.8分、8.7籃板及9.3助攻的「準三雙」表現固然出色，但三分球命中率卻跟他的歐洲拍檔一樣，陷進生涯谷底31%。這對獨行俠這種依賴外線進攻的球隊而言，可謂一記重拳，進攻效率從去季榜首一度跌到第15，戰績自然也從季後賽級別變成西岸榜尾球隊，教球迷失望。

但值得慶幸的是，獨行俠已捱過最艱難的時刻，與湖人、快艇、公鹿、爵士等勁旅對壘。隨着賽程難度減低，傷病球員痊愈，外線手感回溫，在最有價值球員（MVP）熱門當錫的帶領下，相信會在牛年終止頹勢，成為西岸的「攪局者」。

F1紅牛簽佩雷斯撼動平治壟斷

與牛相關的運動隊伍，還有一級方程式賽車（F1）的紅牛，一眾車迷最關心的，莫過於紅牛能否在牛年撼動平治壟斷的局面，重返巔峰。

去季奪得亞軍的紅牛，雖然排名緊貼平治，實際分差卻有254分，很多時候簡直「連車尾燈都見唔到」。因此，紅牛於去年底簽入「溫柔哥」佩雷斯，取替艾爾賓，成為麥斯韋斯塔本新拍檔。

佩雷斯去季成績頗佳，不僅奪得生涯首個分站冠軍，更僅次於咸美頓、保達斯和韋斯塔本，名列車手榜第4，名正言順是「Best of the Rest」。他的加盟相信能夠提升車隊戰力，改變「韋少」以一敵「平治雙雄」的局面。但紅牛要繼2013年後再度登頂，還得視乎對手操作，而平治日前落實雙「黑帝」咸美頓續約，紅牛或許又要頭痛了……

RB萊比錫更上一層樓？

足球界方面，同樣有紅牛集團撐腰的德甲勁旅RB萊比錫，稱得上是近年「牛」氣最強的球隊。

創會只有11年時間的RB萊比錫踢法激情，由當初寂寂無名、直至上年搖身一變成為歐聯4強分子，「起飛」過程充滿傳奇性；今季RB萊比錫保持強勢，成為傳統班霸拜仁慕尼黑的最強挑戰者，而且歐聯亦已進身16強，將會挑戰6屆歐聯冠軍兼上季英超盟主利物浦。

年僅33歲的少帥拿高斯文現時於歐洲球壇炙手可熱，來自匈牙利的超新星施素保斯拉爾更被譽為球壇其中一夥明日之星，兩人表現將會決定RB萊比錫能否於牛年更上一層樓。