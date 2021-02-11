南野拓實冇資格上陣　修咸頓仲識唔識入波

英足盃第5圈於大年初一凌晨上演英超球隊對決，狼隊主場出擊迎戰近況低迷嘅修咸頓，雙方近期鋒力都出現嚴重問題，想入波難度極高。狼隊自從魯爾占美尼斯重傷後，入球能力大幅下跌，近期成績略有起色，全靠加強防守；作客嘅修咸頓經歷連場大敗後，喺一場過淘汰賽亦會先求穩守，今仗入球數字肯定偏少，2.5球嘅入球細值得捧場。（無綫85台周五凌晨1時30分直播）

狼隊今季喺英超跌至聯賽榜下半部，最大原因係王牌前鋒魯爾占美尼斯重傷，雖然佢哋喺冬季轉會窗，由皇家蘇斯達引入箭頭韋利安荷西，但呢位巴西前鋒加盟後4仗仍未入過波，效果同魯爾占美尼斯有好大差距。

為免繼續沉淪，狼隊近期刻意加強防守力，表現亦止跌回升，近5場錄2勝2和1負，期間只失過2球，包括0比0悶和車路士同李斯特城兩支勁旅。相信占美尼斯一日未復出，佢哋都要踢守勢波保住英超席位。

修咸頓早前喺聯賽狂吞曼聯9隻蛋，上場又以2比3不敵紐卡素，2場波加埋失12球，防線欠穩嘅問題相當明顯。喺一場過嘅淘汰賽入面，修咸頓肯定會先以「止血」為首要任務，球隊喺對上兩圈都以零失球晉級，可見修咸頓係有能力專注防守，何況上場入波嘅日本新兵南野拓實，因為之前代表過利物浦踢英足盃，今場不合上陣資格，丹尼艾格斯又陷入球荒，修咸頓更加唔會輕率進攻。狼隊過去3次主場對修咸頓，總入球全開2球或以下，今場捧細盤為明智之選。