世界王者好波賀歲　拜仁爭做6冠王

今日(11日)大年三十晚，世冠盃兩場大戰陪大家送鼠迎牛！戲肉當然係決賽「5冠王」拜仁慕尼黑鬥堤格雷斯。過去13屆世冠盃有12次由歐聯冠軍捧盃，計往績拜仁可謂佔盡上風，不過睇番近幾屆決賽過程絕非一面倒，尤其上半場當大家有氣有力時，戰況遠比想像中咬得緊，比賽初段入球數字偏低，波童建議揀1.5球半場細。（香港開電視77台、有線661及601台周五凌晨2時直播）

自從南美洲代表捧走頭3屆冠軍，近年世冠盃都係歐洲代表天下，對上13屆只有車路士喺2012年決賽輸波屈居亞軍，其餘12屆歐洲代表全部都能順利捧盃。不過連同今屆在內，近6屆世冠盃都喺亞洲舉行，加上又喺季中，歐洲球隊經過長途跋涉，贏波過程絕非輕鬆，好似上屆利物浦就要踢到加時先以1比0險勝法林明高，之前3連霸盟主皇馬除咗喺2018年決賽大勝艾阿恩4比1，其餘兩屆對鹿島鹿角要踢加時、對甘美奧亦只能小勝1球，足證各洲代表喺實力上，已經同歐洲球隊愈拉愈近。

近6屆決賽半場例少交收

堤格雷斯上場1比0擊敗彭美拉斯，成為首支打入世冠盃決賽嘅中北美洲代表，表現有晒交代，其中法國老將基格納喺今屆賽事已射入3球，力壓今場對手、射入兩球嘅羅拔利雲度夫斯基，相信拜仁後防都唔可以睇小佢。拜仁上場靠「羅拔仔」上、下半場各入一球，輕描淡寫以2比0淘汰艾阿里，擺明睇定嚟食，今場隨時照辦煮碗。

睇番拜仁對上一次捧走世冠盃，決賽都係贏非洲球隊拉查體育會2比0，而且近6屆世冠盃決賽，有5次上半場總入球都唔多過1球，相信今場比賽初段都唔會有太多入波，捧1.5球半場細穩陣。