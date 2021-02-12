港超聯　Lizzie率12猛男同讀者拜年

恭喜發財！《我撐港超聯》祝願各位讀者同球圈上上下下牛年行大運，身體健康、百毒不侵、心想事成、橫財就手。今日大年初一（12日），特別搵嚟11位港超球員，同埋外流中甲嘅「細佬」梁諾恆同讀者拜年，再睇吓佢哋嘅生肖喺今年嘅運程係點啦！

鄭兆均

理文中場

1997年1月13日出生

肖鼠

上年因為犯太歲關係，做咩都硬係唔多順暢咁，個人嘅心情都會受到影響。但一切都會隨住牛年而好轉，而且好多方面都會穩定落嚟，唔使再為唔如意嘅事而煩惱。工作方面會好忙，收入雖然未必成正比，但心情一定會比上年好得多。吉星方面「歲合」同「玉堂」都會幫到人緣，本身好受球迷歡迎嘅「均仔」，人氣有望進一步上升，連帶喺球隊嘅位置都會有唔同。

林嘉緯

標準流浪中場

1985年6月5日出生

肖牛

上年都算事事穩定同順利，但今年因為犯太歲嘅關係，情況應該會有幾大轉變，諸事不順，容易產生負面情緒，因為咁工作同生活都會受到影響，成個人好易無晒心機。要不時提住自己樣樣嘢都不如意，唔係你個人能力嘅問題，係因為犯太歲啫！除咗記得要去攝太歲之外，就係多啲同老婆「Sa姐」傾訴，多啲同「芝治」、「蝦頭」玩，放鬆吓；再唔係Keep住約「均宜」同「大頭」打麻將，個人都會開心番啲。

茹子楠

晉峰中場

1998年5月12日出生

肖虎

今年係桃花年，若果有穩定嘅感情，大可行前一步；若果感情未有着落，不妨主動出擊！桃花年人緣亦會好，出道以嚟一向有唔錯觀眾緣，深得球迷支持嘅「茹子」，牛年人氣可望進一步提升。今年吉星有「太陽」，即係身邊會出現男性貴人，「茹子」隊友、教練、老細都係男人，呢次仲唔掂晒？！牛年對98年出生嘅人嘅講，工作上會係忙碌嘅一年，只要積極面對，收穫將成正比。

羅拔奧度

愉園前鋒

1999年4月30日出生

肖兔

上年有桃花運行吓嘅「兔仔」，嚟到牛年應該會漸漸回歸平淡，加上冇吉星照，做咩都係親力親為好過喇！今季嚟到港超落班，憑住喺場上面源源不絕嘅體力，同極具侵略性嘅踢法，令羅拔奧度極速成為球迷嘅寵兒，第一年外流嚟講，個頭算係開得好唔錯。踏入牛年雖然有機會面對一啲事非，但只要揸正嚟做就唔會有問題，何況「獵豹」喺隊中人緣好好，有咩問題都大把隊友撐佢。

史提芬彭利拿

冠忠南區前鋒

1988年4月16日出生

肖龍

聽聞龍係咁多個生肖入面，喺牛年財運最好嘅一個生肖，「肥彭」只要好好保重身子，注意腸胃健康，咁就可以Keep住有「士哥」幫冠忠南區贏波喇！今季停擺前已經入咗5球嘅「肥彭」，多數用腳建功，但都試過頭槌入波，嚟緊頂頭槌就要小心啲條眉！唔係龍門框條楣，係本身嘅眼眉，事關正行緊眉運，眉毛生得貼服嘅話，事業運都會好啲。

巴爾拿

傑志中場

1989年3月2日出生

肖蛇

唔係老作㗎！喺牛年會遇到遠方嘅貴人，大利喺外地工作！對由西班牙嚟到香港落班、加盟傑志嘅巴爾拿嚟講，就正晒啦！由於有吉星「金輿」同「三台」拱照，巴爾拿嘅工作運唔錯之外，地位同名氣亦都會不斷提升。不過，喺牛年最多凶星嘅生肖就係蛇，所以上位同時都要做多啲好事，多啲幫助身邊嘅隊友，咁先可以齊齊Happy吖嘛！

黃俊晧

理文後衞

1990年5月31日出生

肖馬

經歷充滿變數同唔穩定嘅一年之後，踏入牛年一切都會穩定落嚟，加上有少少桃花運行，喺隊中嘅地位同受球迷歡迎嘅程度，都會顯著提升，但就一定唔可以懶，凡有球隊嘅宣傳推廣工作，好似校訪、落區、接受訪問等等，一律都要積極配合，咁樣人氣先可以高企。另外，今年好啱去進修，考吓教練牌或者其他專業資格，得益嘅將會係自己。

艾華頓

東方龍獅前鋒

1991年5月25日出生

肖羊

因為沖太歲嘅關係，喺牛年將會出現一啲變化，但就唔使太擔心，因為變化都可以係變好嘅，例如細屋搬大屋、提升為隊長，同埋添丁等等。雖然都有唔少凶星，但有吉星「地解」照住，冇事嘅！30歲喇，係時候為將來進修一吓，唔知艾華頓有咩想學呢？

馬希偉

東方龍獅中場

2004年2月3日出生

肖猴

上年人緣運已經好好，嚟到牛年人緣運會更加勁！本身係「Project E」學員嘅Timmy，原効力葡萄牙嘅洛里什青年軍，因為疫情嘅關係上年暫時返港，由於跟一隊操練期間表現出色，獲「堅Sir」畀機會將佢列入今個季初嘅「菁英盃」大軍名單，仲喺對冠忠南區嘅B組分組賽，71分鐘後備上陣。由於落到場非常淡定，賽後獲「堅Sir」同辛祖等等嘅隊友點名稱讚，而球迷亦都好支持呢位小朋友。不過，由於事事順利，加上又多貴人相助，好容易出現惰性，要時刻提醒自己，積極學習，唔好嘥咗啲運佢。

丹恩奴域

傑志前鋒

1981年7月27日出生

肖雞

人緣運由鼠年好到牛年，加上吉星陣容星光熠熠，有「將星」、「八座」和「天解」等等，唔止有利提升地位同財富，更可望贏得更多人的尊重同認同！踏入40歲，係最啱做新嘗試、有新發展嘅時候，丹恩奴域決定離開韓職嚟到港超加盟傑志，Timing弗到漏！溫提一吓，今年會有凶星「血刃」，會比較容出現輕傷，或者流少少血，小心啲就得喇。

梁諾恆

浙江能源綠城後衞

1994年11月14日出生

肖狗

今年因為刑太歲嘅關係，生活上或者工作方面，硬係冇啱啱嗰年咁順利，若果本身有腸胃問題就更加要小心飲食，特別係「細佬」喺南方生活開，轉到去北方飲食方面未必咁快適應到。始終係新轉會，未必各方面都可以盡人意，呢方面「細佬」要識得放鬆，唔好逼得自己太緊，出嚟嘅效果先會好㗎！不過，牛年有「扳鞍」同「天德」等吉星照住，加上「細佬」一向努力，應該唔難俘虜到綠城球迷嘅心。

劉學銘

天水圍飛馬後衞

1995年10月19日出生

肖豬

豬年嘅人緣運非常唔錯，亦有貴人暗中扶助，係非常唔錯嘅一年！工作方面都好OK，多勞多得，付出會有回報，切忌怨呢樣、呻嗰樣。喺吉星「天馬」照住之下，牛年會遇上都幾大嘅變動，例如搬屋、轉會之類。趁後生，眼光要望遠啲，有機會就睇吓出面嘅世界，對將來都會有正面嘅影響。仲有同女朋友嘅感情穩定，上年嘅甜蜜可以順延到今年，繼續Sweet、Sweet。