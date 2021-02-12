拜仁稱霸世冠盃　重演「6冠王」神迹

德國班霸拜仁慕尼黑稱霸世界球壇！周五(12日)凌晨喺卡塔爾上演嘅世冠盃決賽，拜仁慕尼黑憑守將班捷文柏華特一箭定江山，以1比0擊敗中北美洲冠軍堤格雷斯，史上第2次贏得世冠盃冠軍。拜仁慕尼黑亦成為史上第2支成單一年度「6冠王」球隊，媲美2009年嘅巴塞隆拿傳奇。

拜仁慕尼黑今場有多位主力缺陣，湯馬士梅拿比賽前確診新冠肺炎、中堅謝路美保定亦家事提前離隊，不過呢支歐聯冠軍實力仍然超班，全場比賽都控制戰局，中場甘美治18分鐘曾遠射建功，但處於越位位置嘅隊友羅拔利雲度夫斯基被指影響門將，入球慘被作廢。去到59分鐘，班捷文柏華特把握「羅拔仔」頭槌攻門被撲，近門執雞射入，今次旁證又舉旗示意越位，不過VAR檢視後認為入球有效，拜仁慕尼黑就憑呢個入波贏1比0捧盃。

拜仁慕尼黑過去1年先後贏得德甲、德盃、歐聯、歐超盃同德超盃冠軍，依家再贏埋世冠盃，佢哋1年來可以贏嘅6大賽事全部贏晒，成為自2009年巴塞隆拿之後，史上第2支單一年度「6冠王」球隊。2009年嘅6冠巴塞隆拿由哥迪奧拿執教，呢位現任曼城主帥賽後亦拍片祝賀：「恭喜拜仁，拎到世冠盃兼成為6冠王係偉大成就，之前只有巴塞隆拿做得到，我為你哋感到光榮。」