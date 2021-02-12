車路士險勝晉級　英足盃8強再抽好籤

周五(12日)凌晨英足盃第5圈賽事，車路士作客英冠球隊班士利踢得相當狼狽，最後只靠譚美阿巴謙一個爭議性入波小勝1比0晉級。英足盃8強今晨進行抽籤，有曼聯作客李斯特城、曼城作客愛華頓等強勁戲碼，而車路士就會喺主場迎戰錫菲聯，籤運相對較好。

車路士今場雖然作出10個輪換，不過正選依然係星光熠熠，面對班士利竟然踢得相當辛苦，全場6次埋門連班士利不半都唔到。今場唯一入波出現喺64分鐘，車路士右翼衛列斯占士傳中，譚美阿巴謙疑似喺越位位置射入，但由於英足盃未設立VAR系統，所以呢個入波照樣成立。譚美阿巴謙之後仲有一次救出空門，可以話係車仔晉級最大功臣。

車路士自杜曹上任後，5場比賽4勝1和只失1球，不過呢位德國教頭賽後就話唔滿意球隊表現：「好明顯我哋可以踢得更好，我預期可以睇到更多，喺表現上我係唔滿意。」車路士喺英足盃8強將會迎戰錫菲聯，8強戰暫定3月20日上演。

英足盃8強抽籤

愛華頓 對 曼城

李斯特城 對 曼聯

車路士 對 錫菲聯

般尼茅夫 對 修咸頓

(前者主場)