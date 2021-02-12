春風德意發財過關　恩沙基今晚喪攻！

今日利利是是，星期五整條春風「德意」發財過關，德甲同意甲我都有心水呀，德甲方面，RB萊比錫主場對奧格斯堡，歐聯下個禮拜重開，萊比錫要對利物浦，場波搬去匈牙利踢，萊比錫要早啲準備。

奧格斯堡雖然近況曳，但如果萊比錫要留力歐聯，佢哋唔係冇機會偷雞，奧格斯堡受讓球半兩球，我就要下盤喇。

另一關就要睇意甲，博洛尼亞主場對賓尼雲圖，博洛尼亞上場大炒帕爾馬3比0，前鋒穆沙巴路起孖，我估佢仲有波入。賓尼雲圖由傳奇射手恩沙基執教，踢法有前冇後，預計會同博洛尼亞駁火，肯定多波入，呢場要捧入球大。

chart 過關2x1

(五)8 RB萊比錫 對 奧格斯堡 下盤(+1.5/+2)

(五)9 博洛尼亞 對 賓尼雲圖 入球大(2.5球)

賠率：3倍

直播表

周六3:45am 意甲 博洛尼亞 Vs 賓尼雲圖

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周六4:00am 西甲 切爾達 Vs 艾爾切

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