英超豪門齊拍賀年片　邊隊最「牛」？

為慶祝牛年到臨，唔單止全球華人慶祝，連英超各大豪門都齊齊拍賀年影片同球迷一齊慶祝，並且派出大批球星同大家拜年，相當有趣。

曼城有奇雲迪布尼、菲爾科頓、基爾獲加、史東斯等主力輪流用普通話講「新年快樂、牛氣沖天」，而且仲要用手擺出牛角手勢，非常搞笑。荷蘭中堅尼敦阿基講完之後，仲自備「牛叫」聲效，可謂誠意十足。

利物浦有阿歷士張伯倫、韋拿杜姆等同華人球迷視似互動，除咗學用普通話講「牛年大吉」、「萬事如意」、「心想事成」、「恭喜發財」等賀年說話，又討論新年習俗、食物等話題，阿歷士張伯倫更加大玩向球迷派利是。

阿仙奴方面就別出心裁，搵比利連扮做新聞主播，話要搵出阿仙奴依家陣中最「牛」之人，最後再由阿迪達帶領湯馬士柏迪、泰亞尼同尼基迪亞用普通話講「牛年一定牛」。

熱刺嘅賀年片就冇乜特別，派出加里夫巴利同洛里斯用普通話講「恭喜發財」，加里夫巴利再加多句「謝謝刺迷，愛你們」。曼聯嘅賀年片就最「行貨」，只係派蘇斯克查、卡雲尼同勞基梳爾等出嚟講幾句新年祝願就收工。