拜仁搶贏英超三雄　落實簽超級中堅

德甲豪門拜仁慕尼黑繼奪得世冠盃冠軍之後，喺轉會市場再贏一仗，擊退英超三雄曼聯、利物浦、車路士，成功斟掂RB萊比錫中堅烏柏美卡奴。

球會體育總監沙歷咸美斯透露，會方將於今夏以4,250萬歐元直接買斷呢位22歲法國國腳嘅合約，雙方將簽約5年，進一步提升球隊實力，鞏固世界一哥地位。

烏柏美卡奴2017年由奧地利球會薩爾斯堡轉投RB萊比錫，成為呢支德甲新勢力崛起嘅主將，佢今季各項賽事上陣26場，射入1球及1次助攻，並協助球隊力壓曼聯，打入今屆歐聯16強。

烏柏美卡奴近年獲得多間大球會垂青，包括曼聯、利物浦、車路士，原本佢身價達6,000萬歐元，但佢同RB萊比錫嘅合約之中有「買斷條款」，等到今季結束後，其他球會只要出4,250萬歐元，就可以直接買斷呢位新世代中堅。拜仁慕尼黑近水樓台先得月，搶先說服烏柏美卡奴今夏加盟。

事實上，拜仁以往有多次收購德甲勁敵主將嘅紀錄，最佳例子係2002年向利華古遜簽入波歷克，2014年向多蒙特簽入羅拔利雲度夫斯基，依家買埋排德甲第2位嘅主要爭標對手RB萊比錫骨幹人物烏柏美卡奴，再次以「銀彈戰術」殺敵。

據悉，曼聯收購烏柏美卡奴嘅計劃落空之後，轉為斟介另1位RB萊比錫後衞伊巴希馬干拿迪，呢位21歲中堅身高1米94，同烏柏美卡奴一樣都係法國球員。