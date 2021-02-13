手球簡氏兄弟　牛年練大隻挑戰亞洲舞台

香港手球隊雙胞胎兄弟簡翊暉和簡翊文，一個左翼、一個右翼，同樣擅長用速度撕破對手防線，要是比賽時見到二人輪流在側翼發炮，請不要驚訝。「我們之間有很大的良性競爭，他入一球，我也要入一球，推動大家！」兩年前的東京奧運資格賽，讓兩兄弟見識到亞洲勁旅的真正實力。為了追上亞洲水平，疫情期間他們不敢怠慢勤力鍛鍊，農曆新年期間互祝對方「快高長大」、增磅成功，希望牛年戰力大爆發，在球場上力大如牛！

被手球選中的「老鼠仔」

兩兄弟小時候都很百厭，所以簡媽媽幫他們報了不少興趣班，籃球、羽毛球、手球等等，最後一致情定手球。「礙於身型問題，打籃球沒有什麼優勢。不過可能正是生得細粒，像老鼠仔一樣敏捷，不是說這隻老鼠仔啊！」「阿文」指指手臂的肌肉笑著說。籃球的大門關上，手球卻接納了他們。「矮小身型打手球沒有太大限制，只要你有速度，協調和轉向做得好，都有一定優勢。」「阿暉」說。

雙胞胎兄弟的優勢

二人小學到大學、十數年來都是隊友，兄弟間的默契令他們成為場上的最佳拍檔，一起贏過精英賽、大專賽和甲一聯賽冠軍。手球之外，他們有空的時候也會「Jam歌」，哥哥彈結他，弟弟彈琴，同樣相當合拍。「與其說是心靈相通，科學一點來說，應該是默契。團體運動講求溝通，我們比人搶先一步建立好默契，好信任對方。」「阿文」補充：「反擊時機夾得很準，像裝上GPS一樣準確地知道他的位置，甚至能預測他的走位。」2017年東亞U22青年手球錦標賽，弟弟因準備DSE未有參賽，有份入選的「阿暉」直言那次比賽少了拍檔「周身不自在。」

由於兩兄弟都是打翼位，二人多年來在競爭和比較中成長，不單無損這份手足情，他們更視之為強大推動力，不過說到彼此最常說的鼓勵說話，竟然是這句。「應該是『喂，廢柴！』吧！」「阿文」說畢，在旁的哥哥一邊偷笑一邊點頭。「阿暉」解釋，「訓練有時會分在不同組比賽，贏的那個就會說這句，輸的那個一聽到就會認真起來，一定要追上對方為止。」

穿上港隊球衣就不可放棄

2019年是他們手球生涯重要的一年，他們終於由香港青年軍升上大隊，並於10月出戰東京奧運亞洲區資格賽。港隊於小組賽不敵卡塔爾、沙特阿拉伯和印度，無緣取得奧運入場券，不過他們在名次賽表現爭氣，以30比26反勝印度，下半場轟入7球的簡翊文在整個資格賽轟入26球，成為港隊入球最多球員。「以往都是阿哥拿MVP，今次是我第一次有實力的認證，證明我不比他遜色。」「阿暉」亦為弟弟感到高興，「其實只要穿起港隊球衣，就會覺得好心雄、很不想輸。不過下次實到我拎返！哈哈！」2020年香港手球隊於亞錦賽歷史性擊敗中國，可見香港與亞洲的距離正慢慢拉近，隨著葉冠英、葉冠雄兄弟相繼退役，香港手球隊由另一對雙胞胎兄弟接棒，正好代表着一種傳承。

訪問當天兩兄弟回到手球生涯的起點英華書院，手球隊教練龐Sir 早已在球場等候，昔日的「魔鬼教練」多了一份親切感，訪問結束後更和「孖仔」拿着揮春合照，就像迎接學成歸來的孩子一樣。中六那年英華輸給心誠失落精英賽冠軍成為兩兄弟的一大遺憾，但正是這個不完美的結局，讓他們下定決心要進步。疫情封場期間，二人除勤加訓練保持體能，更不時翻看以前的比賽片段，一起討論哪些地方可以做得更好。正積極增磅的他們牛年希望「快高長大」，提升對抗性為4月全運會及2022年杭州亞運挑戰更強的對手作準備，至於未來，二人以「衝出香港，成為亞洲頂尖球手」為目標。「趕快畢業，然後打職業隊！」初生之犢不畏虎，這個夢想，他們敢說敢做。

簡翊暉

出生日期: 1998年8月25日（22歲）

項目：手球

位置：左翼

效力球會：南華體育會

生涯獎項：

2014、2016 全港學界精英手球比賽冠軍

2016 全港學界精英手球比賽MVP

2016 IHF亞洲手球挑戰盃（U20) MVP

2018-2019 大專盃冠軍

2019-2020 甲一手球聯賽冠軍

2019 東京奧運亞洲區資格賽團體第7

簡翊文

出生日期：1998年8月25日（22歲）

項目：手球

位置：右翼

效力球會：南華體育會

生涯獎項：

2014、2016 全港學界精英手球比賽冠軍

2018-2019 大專盃冠軍

2019-2020 甲一手球聯賽冠軍

2019 東京奧運亞洲區資格賽團體第7、香港隊入球最多球員（26球）